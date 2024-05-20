Hatay Büyükşehir Belediyesi Denetimlerini Sürdürüyor

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Hatay Büyükşehir Belediyesi, belediye kanunlarını uygulayarak, vatandaşların sağlığını korumak ve kent huzurunu sağlamak amacıyla il genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı hizmetlerden faydalanmalarını ve kent huzurunun devamını sağlamak amacıyla il genelinde denetim ve kontrollerine devam ediyor. Bu kapsamda HBB Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarındaki cadde ve sokaklarda belediye kanunlarına uyulup uyulmadığını denetliyor.

Ekipler, özellikle hafriyat dökümü yapılan alanlarda kaçak döküm yapanlara yaptırımlar uygularken, kaldırımları işgal eden ve son kullanma tarihi geçmiş ürünler satan işletmelere caydırıcı cezalar veriyor.

Ayrıca, dilencilik yapanlar ve kanuna aykırı şekilde satış yapan seyyar satıcılara karşı yapılan denetimlerle halkın huzuru ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyorlar.

HBB yetkilileri, vatandaşların sağlığını her şeyden önemli gördüklerini belirterek, ihbar ve şikayetlerini 153 numaralı telefondan yapmalarını ve kendilerine yardımcı olabileceklerini ifade ettiler. - HATAY