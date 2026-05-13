HBB Mayıs ayı toplantısı Reyhanlı\'da gerçekleştirildi

13.05.2026 08:25  Güncelleme: 08:26
Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Reyhanlı'da yapıldı. Toplantıda terörle mücadele ve engelli bireylerin yaşam koşulları üzerine önemli açıklamalar yapıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 1. Birleşimi, Reyhanlı ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

HBB Başkanı Mehmet Öntürk başkanlığında yapılan toplantıda, gündem ve gündem dışı olmak üzere toplam 87 madde görüşüldü.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Öntürk, terörün her türlüsünü lanetlediklerini belirterek 11 Mayıs Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı, ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Engelliler Haftası dolayısıyla da açıklamalarda bulunan Öntürk, engelli bireylerin yaşamın her alanında eşit ve erişilebilir şartlarda yer almasının önemine dikkat çekti. HBB bünyesindeki Engelli Araç Bakım Atölyesi'nde akülü araç ve tekerlekli sandalyelerin ücretsiz bakımının yapıldığını, HATSU tarafından ise engelli vatandaşların su aboneliklerinde yüzde 50 indirim uygulandığını ifade etti.

Toplantıda ayrıca 2025 Mali Yılı Gider Kesin Hesap Cetvelleri, ödenek aktarımı teklifleri, Hatay İmar Sanayi AŞ'nin sermaye artırımı ve kadro düzenlemelerine ilişkin maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci birleşiminin 15 Mayıs Cuma günü Antakya'daki HBB Kisecik Yerleşkesi'nde yapılmasına karar verildi. - HATAY

Kaynak: İHA

