Hatay Büyükşehir'in Organomineral Gübre Desteği Çiftçiye Teslim Edilmeye Başlanıyor - Son Dakika
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Hatay Büyükşehir'in Organomineral Gübre Desteği Çiftçiye Teslim Edilmeye Başlanıyor

21.04.2022 17:38

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın hayata geçirdiği kırsal kalkınma projesi kapsamında üretilen organomineral gübreler çiftçilere dağıtılmak üzere yola çıktı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın hayata geçirdiği kırsal kalkınma projesi kapsamında üretilen organomineral gübreler çiftçilere dağıtılmak üzere yola çıktı.

Daha önce üretim tesisinde incelemelerde bulunan ve HBB'nin katkısıyla üretilen organamineral gübreyi tanıtan Lütfü Savaş, bu kez teslimat öncesi açıklamalarda bulundu.

'Çiftçiye Destek Toprağa Nefes ve Ürüne Bereket' sloganıyla çıktıkları yolda üreticiye destek olmaya devam ettiklerini belirten Savaş, bugüne kadar 150 ton gübrenin çiftçiye hızlı bir şekilde ulaştırıldığını söyledi.

"ÇİFTÇİMİZE GÜBRE DESTEĞİ VERMENİN KIVANCINI YAŞIYORUZ"

Dört yıl önce başladıkları projede bugüne kadar 11 bin çiftçiye tohum ve fide desteğinde bulunduklarını kaydeden Savaş, "Yaklaşık 4 yıl önce başladığımız ve 11 bin çiftçimize hem tohum hem fidede destek verdiğimiz projemizde şimdi de gübre desteği vermenin kıvancını yaşıyoruz. Hatay'da ekilmedik toprak, basılmadık arazi kalmasın. Herkes kendi toprağını en efektif şekilde eksin. Girdi masrafları artan çiftçilikte üreticilerimiz mağdur olmasın. Bizimle birlikte Hatay'daki bereket artsın. Çiftçilerimiz kendi coğrafyasında yaşamaya, üretmeye devam etsin. Kendi kendine yeter bir halde geleceğini hazırlasın" diye konuştu.

En kaliteli gübreyi en uygun fiyata en hızlı şekilde ulaştırmanın kıvancını yaşadıklarını sözlerine ekleyen Savaş, "Tüm çiftçilerimize huzurlu, bereketli ve güzel bir yıl diliyorum. Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimizle birlikte olmaya, beraber yürümeye ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Çiftçilerimize bizimle destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

75 TON ORGANOMİNERAL GÜBRE YOLA ÇIKTI

Savaş'ın konuşmasının ardından yaklaşık 75 ton organomineral gübre, Kırıkhan, Kumlu ve Reyhanlı'ya doğru yola çıktı.

Gübrelerin dağıtım yerlerinden biri de Kırıkhan'ın Kazkeli Mahallesi oldu. Onlarca ton gübre mahalle muhtarı Mustafa Tüfek ve çiftçiler tarafından karşılandı.

Kazkeli mahalle muhtarı Abdurrahman Tüfek, üretilen taban gübresinin maliyetinin cazip olduğu için çiftçiler tarafından talep edildiğini belirterek projenin mimarı Lütfü Savaş'a teşekkür etti.

Geçimini tarımdan sağlayan genç çiftçi Abdurrahman Tüfek ise "Başkanımız Lütfü Savaş'a teşekkür ederim. Genç çiftçiler olarak bizi destekliyor. Bize daha uygun fiyata gübre gönderiyor" diye konuştu.

Hatay Büyükşehir'in Organomineral Gübre Desteği Çiftçiye Teslim Edilmeye Başlanıyor
Hatay Büyükşehir'in Organomineral Gübre Desteği Çiftçiye Teslim Edilmeye Başlanıyor
Hatay Büyükşehir'in Organomineral Gübre Desteği Çiftçiye Teslim Edilmeye Başlanıyor
Hatay Büyükşehir'in Organomineral Gübre Desteği Çiftçiye Teslim Edilmeye Başlanıyor

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Lütfü Savaş, Kırıkhan, Tohum, Hatay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Hatay Büyükşehir'in Organomineral Gübre Desteği Çiftçiye Teslim Edilmeye Başlanıyor - Son Dakika


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