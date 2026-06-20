Hatay'da Anne Adaylarına Destek - Son Dakika
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Hatay'da Anne Adaylarına Destek

Hatay\'da Anne Adaylarına Destek
20.06.2026 01:30
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Hatay'da 'Her Gebeye Bir Ebe' uygulamasıyla anne adaylarına ev ziyaretleriyle sağlık desteği sağlanıyor.

Hatay'da Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması kapsamında anne adaylarına yönelik ev ziyaretleri aralıksız devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Normal Doğum Eylem Planı kapsamında, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda ve Samandağ İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından anne adaylarına yönelik ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

Koordinatör ebeler tarafından yapılan ziyaretlerde anne adaylarının gebelik süreçleri yakından takip edilirken tansiyon ölçümü ve genel sağlık değerlendirmeleri de yapılıyor. Ayrıca gebelere sağlıklı beslenme, düzenli kontrollerin önemi, doğuma hazırlık ve normal doğumun faydaları konusunda bilgilendirme yapılıyor.

Ev ziyaretleri kapsamında anne adaylarına emzirme teknikleri, anne sütünün önemi, yenidoğan bakımı ve lohusalık dönemi hakkında uygulamalı eğitimler verilirken, merak edilen konularda birebir danışmanlık hizmeti sunuluyor.

Anne ve bebek sağlığının korunması amacıyla yürütülen çalışmalarla, gebelerin gebelik sürecinden doğum sonrasına kadar ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine erişimlerinin güçlendirilmesi ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Öte yandan, Samandağ İlçe Sağlık Müdürlüğünde görev yapan Selma Yıldırır tarafından gebeliklerinin son üç ayına giren anne adayları yakından takip ediliyor. Bu kapsamda haftalık yaklaşık 70 telefon görüşmesi gerçekleştirilerek gebeler, gebe okullarında verilen eğitimler hakkında bilgilendiriliyor ve katılımları teşvik ediliyor. İhtiyaç duyulan durumlarda ise ev ziyaretleri planlanarak anne adaylarına gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerle ilgili birebir danışmanlık hizmeti veriliyor. - HATAY

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Sağlık, Hatay, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'da Anne Adaylarına Destek - Son Dakika

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