Antakya'da Ata Köprüsü 1 Temmuz'da yıkılıyor - Son Dakika
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Antakya'da Ata Köprüsü 1 Temmuz'da yıkılıyor

Antakya\'da Ata Köprüsü 1 Temmuz\'da yıkılıyor
29.06.2026 08:32  Güncelleme: 08:34
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Hatay Büyükşehir Belediyesi, Asi Nehri Taşkın Koruma Projesi kapsamında Antakya'daki Ata Köprüsü'nün 1 Temmuz'da yıkılarak yeniden inşa edileceğini duyurdu. Yıkım süresince alternatif güzergahlar kullanılacak.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Devlet Su İşleri (DSİ) 63. Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hatay Asi Nehri Taşkın Koruma Projesi" kapsamında Antakya'daki Ata Köprüsü'nün 1 Temmuz'da yıkılarak yeniden inşa edileceğini duyurdu.

HBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararları doğrultusunda, daha dirençli hale getirilmesi amacıyla Ata Köprüsü'nde 1 Temmuz'da yıkım çalışmalarına başlanacak. Çalışmalar kapsamında İzzet Güçlü Caddesi'nin İstiklal Caddesi ile kesişiminden başlayarak Ata Köprüsü'nü kapsayan yaklaşık 240 metrelik bölüm ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki köprü girişi araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

Yıkım sürecinde ulaşım; Fatih Caddesi, Gündüz Caddesi, Atatürk Caddesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi ve Kurtuluş Caddesi üzerinden oluşturulan alternatif güzergahlardan sağlanacak.

1972 yılından bu yana hem araç hem de yaya ulaşımına hizmet veren Ata Köprüsü, 45 metre açıklığı ve 28 metre genişliğiyle Hatay'ın önemli ulaşım yapılarından biri olarak kullanılıyordu. Mevcut köprünün yerine yalnızca yayaların kullanımına yönelik yeni bir Ata Köprüsü inşa edilirken, araç trafiği ise bölgede yapımı planlanan Kemalpaşa Köprüsü üzerinden sağlanacak.

HBB yetkilileri, çalışma süresince sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine uymaları ve alternatif güzergahları kullanmaları çağrısında bulundu. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antakya'da Ata Köprüsü 1 Temmuz'da yıkılıyor - Son Dakika

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