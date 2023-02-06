"Hatay'da büyük sıkıntı var, büyük bir afet yaşıyoruz" - Son Dakika
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"Hatay'da büyük sıkıntı var, büyük bir afet yaşıyoruz"

06.02.2023 14:46
"Hatay'da büyük sıkıntı var, büyük bir afet yaşıyoruz"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, şehirde büyük bir sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Büyük bir afet yaşıyoruz.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, şehirde büyük bir sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Büyük bir afet yaşıyoruz. Sadece belediye ve yerel AFAD imkanları ile yetişmek mümkün değil. Diğer şehirlerden gelecek ekipleri bekliyoruz" dedi.

Lütfü Savaş, TGRT Haber canlı yayınında son durumu açıkladı. Bölgede hava sıcaklığının hayli düştüğünü, hem yağmur yağdığını hem de ciddi soğuk bulunduğunu kaydeden Lütfü Savaş, "Sabahki deprem 2 dakikaya yakın hiç durmadan devam etti. Ben böyle bir deprem görmedim. Böyle uzun süren ve bu kadar sallayan deprem görmemiştim. Hem yağmur yağıyor hem soğuk. Gece en uykulu zamanda bizi yakaladı. Hatay'da büyük sıkıntı var. Bizde de can kaybı var. Evinden çıkabilen arkadaşlarımız iş makineleri ve itfaiye araçlarıyla ellerinden geleni yapıyorlar. Hızlı kurtarmaya çalışabileceklerimizi kurtarıyoruz. Hepsine yetişmemiz mümkün değil. Bir an önce tüm Türkiye'den destek bekliyoruz. Sadece Hatay'a değil Maraş, Osmaniye, Adıyaman, Adana'ya destek olunması lazım. Büyük bir afet yaşıyoruz. Sadece belediye ve AFAD imkanları ile yetişmek mümkün değil. 40 dakika önce 7,5 deprem daha oldu. Önceki kadar olmasa da bayağı sürdü. Artçılar hiç durmadı. Belki yarım saattir hissetmiyoruz. Artçılar olduğu gibi hissetmeye devam ediyoruz. 7,5 ile tarif etmek mümkün değil. Devlet Hastanesi, idari binamız yıkıldı. İlk belediye binamızda ağır hasar var. Meclisimiz yok oldu. Konak yok oldu. Gerçekten de çok büyük bir yıkım var" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile telefonda görüştü, ildeki duruma... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile telefonda görüştü, ildeki duruma... AFAD: 32 artçı deprem meydana gelmiştir AFAD: 32 artçı deprem meydana gelmiştir

Lütfü Savaş, Hatay, AFAD, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Hatay'da büyük sıkıntı var, büyük bir afet yaşıyoruz' - Son Dakika

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