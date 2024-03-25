Depremin vurduğu Hatay'da büyükşehir belediyesi tarafından 20 farklı konteyner kente çocuk oyun parkı kuruldu.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay'da binlerce vatandaş konteyner kentlerde yaşamaya başlamıştı. Asrın felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdüren Hatay Büyükşehir Belediyesi, çocukların moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi amacıyla 20 farklı konteynerkette çocuk oyun grubu, kent mobilyaları, yumuşak zemin yerleştirdi.
Konteyner kentlerde kurulan parklarda doyasıya eğlenen çocuklar ise burada yeni arkadaşlar edindiklerini, oyunlar oynadıklarını söyleyerek parkın yapılmasından dolayı emeği geçenlere teşekkürlerini dile getirdiler. - HATAY
Son Dakika › Yerel › Hatay'da depremzedeler için çocuk oyun parkları kuruldu - Son Dakika
Aydın'da 22 adayın yarıştığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en çok konuşulan adaylar Özlem Çerçioğlu ve Mustafa Savaş oldu. SONAR Araştırma Şirketi'nin açıkladığı sonuçlara göre Çerçioğlu'nun oy oranı yüzde 50.9, Savaş'ın oy oranı ise yüzde 32.6 olarak belirlendi.
Zimbabve'de peygamberliğini ilan eden bir şarlatanın skandallarla dolu çiftliği ortaya çıktı. Çocuk istismarı suçlaması yöneltilen 56 yaşındaki Ishmael Chokurongerwa'nın özel mülküne yapılan operasyonda 251 çocuk kurtarılırken, özel mülkte hayatını kaybeden çocuklara ait olduğu tahmin edilen isimsiz mezarlar da bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?