Hatay'da Depremzedeler Konteynerlere Tahammül Edemiyor - Son Dakika
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Yerel

Hatay'da Depremzedeler Konteynerlere Tahammül Edemiyor

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Hatay'daki konteyner koşulları dayanılmaz hale geldi, evler hala hazır değil ve belirsizlik sürüyor.

31.10.2024 15:38
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Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) -6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Hatay'da 200 bini aşkın depremde, konteyner kentlerde yaşamını sürdürüyor. Hatay Barınma Hakkı Platformu'ndan Ece Doğru, "Konteyner koşulları dayanılmaz halde. Elektrik su kesintileri, hijyen sorunları, insanların yaşamlarını oldukça zorluyor. Hatay halkı artık konteynerlerde yaşamak istemiyor" dedi.

Hatay Barınma Hakkı Platformu'ndan Ece Doğru, Hatay'daki barınma sonuna ilişkin konuştu. Doğru, konutların bir yıl içinde teslim edileceğinin söylendiğini fakat neredeyse iki yıl dolmasına rağmen çoğu konutun hala hazır olmadığına dikkat çekti.

"Konteynerin yazı ayrı, kışı ayrı dert"

Hatay'ın yıkıcı sorununun barınma olduğunu, insanların konteyner kentte yaşamaya tahammülünün kalmadığını altını çizen Doğru, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü'nden aldıkları son verilere göre, 205 aktif konteyner kent olduğunu, 70 bin konteynerde insanların yaşadığını kaydetti ve şöyle konuştu:

"Bu konteynerlerde minimum iki kişinin yaşadığını düşünürseniz bu 140 bin kişiye hitap ediyor. Bizler şunu da biliyoruz bazı konteynerlerde 3-4 kişi yaşamak durumunda kalan aileler var. Konteynerlerde yaşamanın yazı ayrı dert kışı ayrı dert. İki yıl geçti, konteyner koşulları dayanılmaz halde. Elektrik su kesintileri, hijyen sorunları, insanların yaşamlarını oldukça zorluyor. Konteynerler çürümeye, küflenmeye başladı. Hatay halkı artık konteynerlerde yaşamak istemiyor. "

"Bir yılı geçti evler hala yok"

Konteyner kentlerde yaşayan insanlarla bir araya gelindiğinde insanların artık konteyner kentlerde yaşamak istemediğinin net şekilde ortaya çıktığının altını çizen Ece Doğru, konutların bir yıl içinde teslim edileceğinin söylendiğini fakat neredeyse iki yıl dolmasına rağmen çoğu konutun hala hazır olmadığına dikkat çekti.

İki yıldır konuşulan rezerv alan belirsizliğinin depremzedeleri ciddi bir kaygıya sürüklediğinin altını çizen Ece Doğru, Hatay halkının insanca yaşam koşullarından çok uzak olduğunu, 21 metrekarede hayatını idama ettirmeye çalışan birçok kişide psikolojik sorunların ortaya çıktığını belirterek, "Nasıl depremin ilk gününde yalnız kaldıysak bugün de aynı yalnızlığımız devam ediyor. Psikolojik desteği de kendimiz sağlıyoruz, bir araya gelişleri de kendimiz çözüyoruz. Hatay halkı bu belirsizlikten dolayı yorgun ve çaresiz hissediyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Hatay'da Depremzedeler Konteynerlere Tahammül Edemiyor - Son Dakika

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