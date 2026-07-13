Hatay\'da Eğitim Yatırımları İncelendi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Payas ilçesinde yapımı devam eden ve tamamlanma aşamasına gelen eğitim yatırımlarında incelemelerde bulundu.

Asrın felaketinin izlerinin silindiği Hatay'da eğitim yuvaları yükselmeye devame diyor. Vali Masatlı, incelemeler kapsamında Payas 8 Derslikli Yunus Emre Ortaokulu, Çağlalık Mahallesi 4 Derslikli Anaokulu, 200 Yataklı Öğrenci Pansiyonu ile 8 Derslikli Payas Halk Eğitim Merkezi projelerinde yürütülen çalışmaları yerinde görerek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Masatlı, eğitimin güçlü bir geleceğin en sağlam temeli olduğunu belirterek, öğrencilerin daha güvenli, modern ve nitelikli eğitim ortamlarında öğrenim görmesi amacıyla il genelindeki eğitim yatırımlarının kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. - HATAY