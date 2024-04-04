Hatay\'da Kadın Aday 5 Erkek Rakibine Karşı 300 Oy Farkla Muhtar Seçildi

Yerel

Hatay'da yaşayan Hilda Cöcen Koku, yerel seçimlerde 5 erkek rakibine karşı verdiği kıyasıya mücadeleyi en yakın rakibine 300 oy fark atarak 1. sırada bitirdi.

31 Mart yerel seçimleri geride kalırken dikkat çekici sonuçlar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. İskenderun ilçesi Pirireis Mahallesi'nde yaşayan 37 yaşındaki Hilda Cöcen Koku, 6 muhtar adayı arasındaki tek kadın aday olarak seçime girdi. Kendi mahallesinin muhtarı olmak isteyen tek kadın aday Koku, seçimde en yakın rakibine 300 oy fark atarak muhtar seçildi. Algıları yıkarak 300 oy farkla muhtar olan Koku, Pirireis Mahallesi'nde seçilen ilk kadın muhtar oldu.

"Böyle güzel temiz çevrem olmasını çok isterim"

"Mahalleye kadın eli değmesi gerekiyordu" diyerek mahalleye yeni bir düzen getireceğini belirten muhtar Koku, "300 oy farkla aldığım birinciliği göğüsledim. Erkek rakiplerinin arasında birinci çıktım. Mahalleye kadının elini değmesi gerekiyordu ve ben bunu başaracağıma inanıyorum. Ben biraz düzenciyim. Böyle güzel temiz çevrem olmasını çok isterim. Çevremde öyle olması gerektiğine inananlardanım" dedi.

5 erkeğe karşı 300 oy farkla ipi göğüsledi

300 oy farkla 5 erkek adaya karşı seçildiğini dile getiren Koku, "Ben de bunu yapabileceğime inandığım için muhtar olmaya karar verdim. Mahallemizi güzelleştirmek ve kalkındırmak için 300 oy farkla 5 erkek aday arasından seçildim. Pirireis Mahallemizin en büyük projesi, çok amaçlı salon projemiz var. Bunun için de belediye başkanımızdan Sayın Mehmet Dönmez'den sözümüzü de aldık, yakında inşallah çalışmalarımıza da başlayacağız" ifadelerini kullandı. - HATAY