Çocukların çapa yapma, sulama, tohum ekme, fide dikme, herek hazırlama, yabani ot temizliği ve sebze hasadı gibi çiftçiliğin temel aşamalarını deneyimlediği etkinlikte börülce tohumu ile patlıcan fidesinin ekimi yapıldı.

Kaynak: ANKA

Antakya, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Hatay'da Küçük Eller Toprağa Değdi - Son Dakika

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