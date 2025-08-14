Hatay'da Kuraklıkla Mücadele İçin 150 Sondaj Kuyusu Açıldı - Son Dakika
Hatay'da Kuraklıkla Mücadele İçin 150 Sondaj Kuyusu Açıldı

14.08.2025 13:41  Güncelleme: 13:44
Hatay Büyükşehir Belediyesi, kuraklık nedeniyle su ihtiyacını karşılamak için 150 adet sondaj kuyusu açtı. Ayrıca, altyapı yatırımları ve içme suyu depolarında yenileme çalışmaları da sürüyor.

Hatay'da kuraklığın etkisini hissettirdiği bölgelerdeki su ihtiyacını karşılamak için, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 150 adet sondaj kuyusu açıldı.

Türkiye genelinde etkili olan kuraklık Hatay'da zirve seviyesine ulaştı. Kentte son 65 yılın en kurak yılı yaşanır seviyeye geldi. HBB, su kayıplarını önlemek, su iletimini daha sağlıklı ve güçlü sağlamak amacıyla içme suyu depolarında iyileştirme ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. HBB Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), Hatay'ın altyapı ağını güçlendirmek, çevre kirliliğini önlemek ve gelecek nesillere sağlıklı bir yaşam sunmak için altyapı yatırımlarına devam ediyor. Altyapı projesi üretim ve uygulama çalışmalarının özverili şekilde devam ettiğini belirten HATSU Genel Müdürlüğü, 01 Nisan 2024-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında 933 bin 416 metre içme suyu şebekesi, 190 bin 701 metre atık su hattı olmak üzere toplamda 1 milyon 124 bin 117 metre yeni altyapı inşa ettiğini açıkladı.

İçme suyu deposunda bakım onarım faaliyetleri kapsamında hijyen şartları kötü olan ve su kayıplarına sebep olan 122 adet içme suyu deposunda bakım onarım ve yenileme gerçekleştiren HATSU Genel Müdürlüğü, olağanüstü kurak dönemin yaşandığı sürecin etkilerini yeni su kaynakları temin ederek minimuma düşürmek amacıyla 150 adet yeni sondaj kuyusu açıldığını iletti.

Ayrıca HATSU, içme suyu iletim çalışmaları kapsamında 72 bin 734 adet atık su, tahliye noktalarında 147 bin 64 adet olmak üzere toplam 219 bin 798 adet arızaya müdahale edildiğini aktardı.

HATSU, sağlıklı su iletimini sağlamak ve atık su tahliyesi ile çevre kirliliğini önlemek için proje üretim çalışmalarının aralıksız süreceğinin altını çizdi. - HATAY

Kaynak: İHA

