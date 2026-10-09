Hatay'da motor bölümünde mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Hatay'da motor bölümünde mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sürücü, Hatay'da park halindeki otomobilinin motor bölümünden yavru kedi sesi gelince itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, motor bölümünde mahsur kalan yavru kediyi kurtarıp doğal yaşam alanına bıraktı.
HATAY'da, girdiği otomobilin motor bölümünde mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kentte park halindeki otomobilinin motor bölümünden yavru kedi sesi duyan sürücü, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, mahsur kalan yavru kediyi kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı.
Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU - Kamera: HATAY,
Kaynak: DHA
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