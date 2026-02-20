Vatandaş 'Zor olamaz' diye paylaştı, Hatay Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin okul yolunu temizlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vatandaş 'Zor olamaz' diye paylaştı, Hatay Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin okul yolunu temizlendi

Vatandaş \'Zor olamaz\' diye paylaştı, Hatay Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin okul yolunu temizlendi
20.02.2026 08:58  Güncelleme: 08:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada paylaşılan çamurla kaplı okul girişine müdahale ederek öğrencilerin güvenli giriş çıkışını sağladı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, gerekli temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi.

Hatay'da yağışların ardından çamurla kaplanan okul girişinin sosyal medyada bir veli tarafından paylaşılması üzerine, çamurla kaplı alan büyükşehir belediyesi ekiplerince temizlenerek güvenli hale getirildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), sosyal medyada paylaşılan bir videoda Antakya ilçesi Gülderen Deprem Konutları bölgesinde bulunan Mustafa Gencay İlkokulu önündeki yolda oluşan çamur nedeniyle öğrencilerin okula giriş ve çıkışlarında zorluk yaşandığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

HBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yerinde Çözüm Birimi tarafından ihbar değerlendirilerek Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile koordinasyon sağlandı ve gerekli çalışmalar başlatıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri tarafından okul önünde oluşan çamur temizlenerek yol güvenli hale getirildi. Bölgede kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirilerek öğrencilerin okula güvenli ve rahat bir şekilde ulaşımı sağlandı.

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi yetkilileri; çocukların güvenliği ve eğitime erişimin öncelikleri olduğunu belirterek, vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirmeye devam edeceklerini ifade etti. - HATAY

Kaynak: İHA

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vatandaş 'Zor olamaz' diye paylaştı, Hatay Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin okul yolunu temizlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var 5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var
MSB: 1 Ocak’tan bu yana teslim olan PKK’lı terörist sayısı 35’e yükseldi MSB: 1 Ocak'tan bu yana teslim olan PKK'lı terörist sayısı 35'e yükseldi
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti
Lamine Yamal’dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım Lamine Yamal'dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım
DEM’li Meral Danış Beştaş’ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı DEM'li Meral Danış Beştaş'ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı
Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu

08:24
Bakan Gürlek sinyali vermişti 2 şirkete kayyum atandı
Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı
08:18
Gözaltına alınan ünlülerin aylık gelirleri ortaya çıktı
Gözaltına alınan ünlülerin aylık gelirleri ortaya çıktı
07:56
Fotoğrafı gören herkes aynı soruyu soruyor: Ne oldu Aliyev
Fotoğrafı gören herkes aynı soruyu soruyor: Ne oldu Aliyev?
07:42
Savaşta dengeleri değiştirecek karar Trump, İran’a karşı “yalnız“ kaldı
Savaşta dengeleri değiştirecek karar! Trump, İran'a karşı "yalnız" kaldı
07:29
Yer: ABD Aliyev’e yönelik protesto sırasında arbede çıktı
Yer: ABD! Aliyev'e yönelik protesto sırasında arbede çıktı
06:52
“14 yaşındayım“ diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti
"14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 09:02:38. #7.11#
SON DAKİKA: Vatandaş 'Zor olamaz' diye paylaştı, Hatay Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin okul yolunu temizlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.