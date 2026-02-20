Vatandaş \'Zor olamaz\' diye paylaştı, Hatay Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin okul yolunu temizlendi

Hatay'da yağışların ardından çamurla kaplanan okul girişinin sosyal medyada bir veli tarafından paylaşılması üzerine, çamurla kaplı alan büyükşehir belediyesi ekiplerince temizlenerek güvenli hale getirildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), sosyal medyada paylaşılan bir videoda Antakya ilçesi Gülderen Deprem Konutları bölgesinde bulunan Mustafa Gencay İlkokulu önündeki yolda oluşan çamur nedeniyle öğrencilerin okula giriş ve çıkışlarında zorluk yaşandığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

HBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yerinde Çözüm Birimi tarafından ihbar değerlendirilerek Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile koordinasyon sağlandı ve gerekli çalışmalar başlatıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri tarafından okul önünde oluşan çamur temizlenerek yol güvenli hale getirildi. Bölgede kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirilerek öğrencilerin okula güvenli ve rahat bir şekilde ulaşımı sağlandı.

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi yetkilileri; çocukların güvenliği ve eğitime erişimin öncelikleri olduğunu belirterek, vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirmeye devam edeceklerini ifade etti. - HATAY