Hatay\'da Şehit Ailelerine Ramazan Yardımı

Hatay Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ramazan ayı dolayısıyla kentte yaşayan şehit yakınlarının ve gazilerini ziyaret ederek yardım kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

Hatay Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bir an olsun şehit yakınlarını ve gazileri unutmuyor. Dernek yönetimi; şehit yakınlarına ve gazilere hizmet etmeye, gönül almaya ve minnet duyguları ile maddi ve manevi olarak yanlarında olmaya devam ediyor. Dernek yönetimi, Ramazan ayı dolayısıyla şehit yakınlarını ve gazilerini ziyaret ederek yardım kolisi dağıtımı gerçekleştirdi. Bir dernekle iş birliğinde gerçekleşen yardım kolisi dağıtımında ailelerin dertleri dinlenerek bayramları kutlandı. Ziyaret; Hatay Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gül Burakçın ve derneğin Hatay Temsilcisi Abdullah Dağ'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Hatay Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği temsilcisi Abdullah Dağ, "Bu vatan uğruna canlarını vermiş aziz şehitlerimizin bizlere emaneti şehit yakınlarımızın ve bu vatan uğruna kanlarını akıtmış kahraman gazilerimizin hayatlarını kolaylaştırma ve iyi olma hallerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Şimdiden ailelerimizin Ramazan bayramını kutlarım. " dedi. - HATAY