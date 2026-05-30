Hatay'da Sel Temizlik Çalışmaları Başladı

HATAY'da dün etkili olan sağanak ve selin ardından belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarıda bulunduğu Hatay'da sağanak etkili oldu. Yaşanan selin ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, selden en fazla etkilenen Dörtyol ilçesinde temizlik çalışması başlattı. Su basan evlerde tahliye çalışması yapan ekipler, zarar gören eşyaların toplanmasına da destek verdi. Ayrıca ekipler cadde ve sokaklarda selin ardından oluşan çamur ve biriken atıkları da iş makineleriyle temizledi.

Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY,