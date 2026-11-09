Hatay'da seyir halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Hatay'da seyir halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

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Hatay\'da seyir halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi
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Hatay'da Dörtyol-Payas kara yolu Çağlalık mevkisinde dün akşam seyir halindeki hafif ticari araçta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sürücünün ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi ve çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

HATAY'da seyir halindeyken yangın çıkan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Dörtyol- Payas kara yolu Çağlalık mevkisinde dün akşam seyir halindeki hafif ticari araçta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü araçtan inerek itfaiyeden yardım istedi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Araç, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
İncelemeOtomobilİtfaiyeDörtyolGüncelPayasHatayYerelSon Dakika

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