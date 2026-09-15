Hatay'da tamir ustası küfür ve yarış sohbetine camdaki yazılarla dur dedi - Son Dakika
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Hatay'da tamir ustası küfür ve yarış sohbetine camdaki yazılarla dur dedi

Hatay\'da tamir ustası küfür ve yarış sohbetine camdaki yazılarla dur dedi
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Hatay'ın Hassa ilçesinde motosiklet tamir atölyesi işleten Serkan Özalp, müşterilerinin küfürlü konuşmaları ve yarış iddialaşmalarından rahatsız olunca çözümü cama yazı asmakta buldu. Özalp, 'Yarış muhabbeti açma', 'Küfürlü konuşmak yasaktır' ve 'Motorunu getiren ustayı rahatsız etmesin' yazılarını astı.

Hatay'da müşterilerinin küfürlü konuşmalarından ve sürekli motosiklet yarışı konusunda iddialaşmalarından rahatsız olan tamir ustası çözümü cama 'Yarış muhabbeti açma' ve 'Küfürlü konuşmak yasaktır' yazılarını asmakta buldu.

Hassa ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde motosiklet tamir atölyesi bulunan Serkan Özalp, bölgede motosiklet sürücülerine hizmet veriyor. Yaptığı işle gençlerin ve her yaştan sürücülerin motosikletlerini tamir eden Özalp, son dönemlerdeyse iş yerinde küfür edilmesinden ve yarış muhabbetinden rahatsız olması üzerine sorunu çözmek için farklı bir yöntem buldu. Özalp, iş yerinin camına; 'Yarış muhabbeti açma', 'Küfürlü konuşmak yasaktır' ve 'Motorunu getiren ustayı rahatsız etmesin' yazılarını astı.

Yaptığı ikazlara rağmen küfür ve yarış sohbetine çözüm bulamaması üzerine yazıyı astığını anlatan Serkan Özalp, "Küfürlü konuşmayın yazdım, çevremde ev var. Yarış muhabbeti yapmayın yazdım, bu yazı talebi de birlikte çalışan arkadaşımızın talebiyle gerçekleşti. Gençlerin motosikletini tamir ediyorum. Gençlerde motorlarını deniyorlar ve burada sürekli yarış muhabbeti geçiyor. Bu sohbetlerden dolayı gençleri birkaç sefer ikaz ettim, tekrar bu konular açıldı ve ben de bu yazıyı yazdım. Motosikletini tamire gidip, hemen işini hallettirip gitmek isteyenler oluyor. Biraz zorlama yapıyorlar, ben de motoru getirip ustanın başında beklemesinler diye bu yazıyı yazdım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da tamir ustası küfür ve yarış sohbetine camdaki yazılarla dur dedi - Son Dakika

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