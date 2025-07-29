Hatay\'da Yeni Göç İdaresi Binası Hizmete Girdi

Hatay'da Göç İdaresi yeni hizmet binasında hizmet vermeye başladı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, binanın açılışının ardından incelemelerde bulundu.

Antakya ilçesinde yapımı tamamlanan Hatay Göç İdaresi İl Müdürlüğü, vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, binada incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Modern yapısıyla kamu hizmetlerinin daha etkin sunulmasına katkı sağlayacak olan binada birimlerle tek tek bir araya gelen Vali Masatlı, çalışanlarla sohbet etti. Yeni hizmet binasının hem personele hem de hizmet alan vatandaşlara daha sağlıklı ve nitelikli bir ortam sunduğunu belirten Vali Masatlı, yapının Hatay'a ve Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni etti. - HATAY