Hatay Emniyeti'nden Şehit ve Gazi Ailelerine Babalar Günü Ziyareti - Son Dakika
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Hatay Emniyeti'nden Şehit ve Gazi Ailelerine Babalar Günü Ziyareti

Hatay Emniyeti\'nden Şehit ve Gazi Ailelerine Babalar Günü Ziyareti
23.06.2026 16:58
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Hatay Emniyet Müdürlüğü personeli, Babalar Günü kapsamında şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek ailelerin talep ve görüşlerini dinledi. Yapılan açıklamada şehitler rahmetle anılırken, gazilere şükran sunuldu ve tüm babaların Babalar Günü kutlandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü personeli, Babalar Günü dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek ailelerin yanında oldu.

Ziyaretlerde; aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin emanetleri olan ailelerle bir araya gelinerek Babalar Günü tebrikleri iletildi. Emniyet personeli, ailelerin talep ve görüşlerini dinleyerek yanlarında olduklarını ifade etti.

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatanın bölünmez bütünlüğü ile milletin huzur ve güvenliği uğruna fedakarca görev yaparken şehadet mertebesine ulaşan kahraman şehitlerin rahmet ve minnetle yad edildiği, gazilere ise şükranların sunulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, başta şehit ve gazi babaları olmak üzere sevgi, fedakarlık ve sorumluluklarıyla ailelerinin en güçlü dayanağı olan tüm babaların Babalar Günü kutlandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay Emniyeti'nden Şehit ve Gazi Ailelerine Babalar Günü Ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay Emniyeti'nden Şehit ve Gazi Ailelerine Babalar Günü Ziyareti - Son Dakika
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