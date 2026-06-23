Hatay Emniyeti\'nden Şehit ve Gazi Ailelerine Babalar Günü Ziyareti

Hatay Emniyet Müdürlüğü personeli, Babalar Günü dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek ailelerin yanında oldu.

Ziyaretlerde; aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin emanetleri olan ailelerle bir araya gelinerek Babalar Günü tebrikleri iletildi. Emniyet personeli, ailelerin talep ve görüşlerini dinleyerek yanlarında olduklarını ifade etti.

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatanın bölünmez bütünlüğü ile milletin huzur ve güvenliği uğruna fedakarca görev yaparken şehadet mertebesine ulaşan kahraman şehitlerin rahmet ve minnetle yad edildiği, gazilere ise şükranların sunulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, başta şehit ve gazi babaları olmak üzere sevgi, fedakarlık ve sorumluluklarıyla ailelerinin en güçlü dayanağı olan tüm babaların Babalar Günü kutlandı. - HATAY