Hatay Havalimanı\'nda Yolculu Gidiş-Geliş Seferleri Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda yolculu gidiş-geliş seferlerinin başladığını açıkladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören havalimanında, onarımların ardından tahliye uçuşları başlamıştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremde gördüğü hasar sonucu pisti kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı'nda oluşan hasarların giderilmesi ile 29 Mart itibarı ile hizmet vermeye başlandığını hatırlattı. Bakan Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda yapılan çalışmaların ivedilikle yürütüldüğünü ve yolcu trafiğine açmak için gerekli tüm onarımların yapıldığına işaret ederek, muhtemel bir başka deprem yaşanması durumunda pistin zarar görmemesi için yüksek ve geçirimsiz bir dolgu üzerine yenileme çalışmasının yapıldığının altını çizdi.
"29 Mart itibarıyla yolculu gidiş-geliş seferlerine açıldı"
Depremin hemen ardından yapılan çalışmalar kapsamında depremde hasar alan 3 bin metre uzunluğundaki pistin 2 bin 82 metrelik kısmının geçici onarımlarla tahliye, insani yardım gibi uçuşlara ve yolcu uçakları için yalnızca gidiş seferlerinde yolcu taşınabildiğini hatırlatan Uraloğlu, "Pistimizi, zemin ile kaplamasının iyileştirme çalışmalarını tamamlayarak 29 Mart tarihinde yolculu gidiş-geliş seferlerine açtık. Bu iyileştirme çalışmaları yapılana kadar uçuş emniyetini teminen 22 pist başına yapılacak inişlerde direkt yaklaşma prosedürü iptal edilmiş, turlu yaklaşma prosedürü uygulanabilmekteydi" dedi.
"16 seferde 2 bin 247 giden yolcu, 2 bin 112 gelen yolcuya hizmet verildi"
Bakan Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda depremin ardından sadece boş iniş dolu kalkışa müsaade edildiğini, zemin güçlendirmeleri ve pist onarımları sonrasında dolu iniş dolu kalkış için gerekli kriterleri sağladıklarını belirterek, "Depremde gördüğü hasar sonucu pisti kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı'nı ekiplerin hummalı çalışması sonucu Mart sonu itibarıyla uçuşlara hazır hale getirdik. Ardından yaptığımız zemin iyileştirmeleri sonucunda 29 Mart 2024 tarihinden itibaren de dolu iniş ve dolu kalkış olarak uçuşları başlattık. 29 Mart tarihinden bu yana havalimanımızdan gerçekleşen 16 seferle 2 bin 237 giden yolcu, 2 bin 112 gelen yolcu olmak üzere toplam 4 bin 349 yolcumuz havalimanımızdan seyahat etmiştir. Uçuşa başlattığımız günden itibaren günlük 3 sefer olmak üzere toplam 30 tarifeli sefer planlaması yapılmasına rağmen bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle havayolu şirketleri tarafından iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Hatay Havalimanı'nda Yolculu Gidiş-Geliş Seferleri Başladı - Son Dakika
İsmailağa Cemaati'nden kovulan Cübbeli Ahmet, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi tartışma yaratacak bir çıkışta bulundu. Cübbeli, "Şu anda Cumhur İttifakı'nın dışındaki Yeniden Refah, Saadet vb. adaylarına özellikle İstanbul, Ankara gibi kazanamayacakları kesin ama Cumhur İttifakı'na kaybettirip CHP'yi, DEM'i teröristleri kazandıracağı kuvvetle muhtemel olan yerlerde bunlara oy vermek caiz değildir" dedi.
Türkiye'nin kültürel hafızası Milli Kütüphane kaynaklarında bugüne kadar 20 milyon sayfa dijitale aktarılırken, kütüphanenin yakın zamanda Ankara dışından da erişilebilir hale getirilmesine ilişkin çalışmalar başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, dijitalleşme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Milli Kütüphane, gazete, dergi, kitap ve diğer bilgi kaynaklarını dijitalleştirerek vatandaşların çevrimiçi erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.
Güney Afrika'nın Kruger Ulusal Parkı'nda yer alan Makuleke kabilesi, vahşi doğa turizmiyle kalkınma konusunda başarılı bir örnek oluşturuyor. Kabile, Kruger Ulusal Parkı ile işbirliği yaparak bölgedeki turistik tesislerin işletmesini üstleniyor ve yerel halka istihdam sağlıyor. Bu sayede kaçak avcılıkla mücadele edilirken, bölgenin doğal çeşitliliği korunuyor.
Milliyetçi-Ülkücü camianın tanınan isimlerinden Erdem Karakoç, Topkapı Suriçi Sosyal Tesisleri'nde iftar verdi. Karakoç, konuşmasında 31 Mart yerel seçimlerine az bir zaman kaldığını belirterek, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Ülkücü hareketin Türk milletinin milli ve manevi değerlerine bağlı olduğunu belirten Karakoç, bölücülüğe ve emperyalizme karşı olduklarını ifade etti. İftar programında diğer Ülkücü isimler de konuşmalar yaparak Ülkücülerin davasını ve mücadelesini anlattılar.
Hatay'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde 3 bin 424 sandıktan 96'sı konteynerde kurulacak. Depremler nedeniyle yıkılan veya hasar alan okulların yerine konuşlandırılan konteynerlerde vatandaşlar oylarını kullanabilecek.
Hatay'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde 3 bin 424 sandıktan 96'sı konteynerde kurulacak. Depremler nedeniyle yıkılan veya hasar alan okulların yerine konuşlandırılan konteynerlerde vatandaşlar oylarını kullanabilecek.
Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, kayyum olarak göreve başladıklarında belediyenin borç batağında olduğunu ve birçok hizmette aksamalar yaşandığını belirtti. Polat, ilk olarak belediye borç yükünden kurtardıklarını, ardından başta alt yapı olmak üzere birçok projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.
31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi çerçevesinde Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için Pazar günü sandık başına gidecek. Sakarya genelinde toplam 2 bin 639 sandıkta 796 bin 924 seçmen oy kullanacak.
Düzce'de düzenlenen 3 Bant Bilardo Kulüpler Arası Yerel Lig Müsabakaları sonucunda Düzce Belediyesi Spor Akademisi Spor Kulübü şampiyon oldu. Ligde 16 kulüp ve 72 sporcu yer aldı ve 11 gün süren müsabakaların ardından Düzce Belediyesi Spor Akademisi Spor Kulübü, Zirve Gençlik ve Spor Kulübü'nü finalde mağlup ederek şampiyonluk elde etti.
Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için Aydın'da 882 bin 124 seçmenin oy kullanması beklenirken, oy güvenliği çerçevesinde il genelinde toplam 5 bin 626 kolluk kuvveti görev yapacak.
Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Seongbuk bölgesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 13 araç karıştı ve 17 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan kamyon sürücüsü ve bir araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen ekipler, kullanılamaz hale gelen araçların kaldırılması için çalışma başlattı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yunanistan'ın güneyinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından 2.9 ve 2.1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?