Hatay Reyhanlı\'da çalınan motosiklet sahibine teslim edildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Hatay Reyhanlı'da çalınan motosiklet sahibine teslim edildi, 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Reyhanlı'da apartman girişinden çalınan motosiklet, polisin çalışmasıyla bulunup sahibi Arif Çelik'e teslim edildi. Olayla ilgili 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.
MOTOSİKLET BULUNDU
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde apartman girişinden çalınan motosiklet, polis ekiplerinin çalışması sonucu bulunarak sahibi Arif Çelik'e teslim edildi. Hırsızlık şüphelisi 2 kişiyi gözaltına alınan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
Kaynak: DHA
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