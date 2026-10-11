Hatay Valisi Masatlı, Antakya'daki emniyet ve jandarma binalarında inceleme yaptı - Son Dakika
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Hatay Valisi Masatlı, Antakya'daki emniyet ve jandarma binalarında inceleme yaptı

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Hatay Valisi Masatlı, Antakya\'daki emniyet ve jandarma binalarında inceleme yaptı
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Vali Mustafa Masatlı, Antakya'da devam eden İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı hizmet bina inşaatlarını yerinde inceledi. Binaların tamamlanmasıyla güvenlik birimlerinin kapasitesinin artırılması ve vatandaşlara daha hızlı hizmet sunulması amaçlanıyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya'da yapımı devam eden Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ile Hatay İl Jandarma Komutanlığı hizmet binalarında incelemelerde bulundu.

İnşaat alanlarını gezen Vali Masatlı, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Modern hizmet anlayışına uygun olarak inşa edilen binalarla güvenlik birimlerinin çalışma kapasitesinin artırılması ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Projelerin tamamlanmasıyla güvenlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi ve vatandaşlara daha hızlı ve nitelikli hizmet sunulması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
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