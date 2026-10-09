Hatay Valisi Masatlı, deprem sonrası imar sürecini kanaat önderleriyle değerlendirdi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, düzenlenen programda kentteki kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Programda; 6 Şubat depremleri ve devamındaki süreç sonrasında Hatay'ın yeniden ihya, inşa ve imar çalışmaları ele alındı. Kent genelinde yürütülen çalışmalar, hayata geçirilen projeler ve planlanan yatırımlar değerlendirildi.

Buluşmada, Hatay'ın yeniden ayağa kaldırılması sürecinde birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

Programda, kentin daha güçlü bir geleceğe taşınması amacıyla yürütülen çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.