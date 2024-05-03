Erzurum'da Şehit Olan Jandarma Astsubayın Cenazesi Hatay'da Defnedildi - Son Dakika
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Erzurum'da Şehit Olan Jandarma Astsubayın Cenazesi Hatay'da Defnedildi

Erzurum\'da Şehit Olan Jandarma Astsubayın Cenazesi Hatay\'da Defnedildi

Erzurum'da kavgaya müdahale ederken yaralanan ve tedavi sürecinde şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Hassa ilçesinde düzenlenen törenle defnedildi. Cenaze törenine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

03.05.2024 13:46  Güncelleme: 13:52
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Erzurum'da geçtiğimiz yıl kavgaya müdahale ettiği sırada yaralanan ve Şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar, memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı.

Erzurum Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde 22'nci Jandarma Trafik Tim Komutanı olarak görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar, Pasinler Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına vekalet ederken 3 Temmuz 2023 tarihinde Taşağıl Mahallesinde aileler arasında meydana gelen kavga olayına müdahale esnasında yaralanmıştı. Tedavi süreci devam eden Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar, yaralanmasına bağlı beyinde su toplaması rahatsızlığı nedeniyle 24 Nisan 2024 tarihinde Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinde yatırılarak tedavi altına alınmasına rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. 3 çocuk babası olan Şehit Yaşar için memleketi Hatay'ın Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine; Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Şehidin cenazesi; Halil İbrahim Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kılıçdede mezarlığında defnedildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Şehit Olan Jandarma Astsubayın Cenazesi Hatay'da Defnedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da Şehit Olan Jandarma Astsubayın Cenazesi Hatay'da Defnedildi - Son Dakika
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