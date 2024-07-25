Hatıralarını kaleme almak için 77 yaşında senaryo yazarlığı öğreniyor - Son Dakika
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Yerel

Hatıralarını kaleme almak için 77 yaşında senaryo yazarlığı öğreniyor

Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Senaryo Yazarlığı Atölyesi'ne katılan 77 yaşındaki Gürhan Gökbayrak, 53 yıllık meslek hayatındaki hatıralarını yazıya dökmek istiyor. Atölyeye ilgi büyük olurken, katılımcılar senaryo yazma tekniklerini öğreniyor.

25.07.2024 00:27
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Hatıralarını kaleme almak için 77 yaşında senaryo yazarlığı öğreniyor

BURSA - Osmangazi Belediyesi'nin yeni senaristlerin ortaya çıkmasını sağlamak ve bu alana ilgi duyan Osmangazililere yeni bir hobi ve yeni bir iş fırsatı sunmak adına düzenlediği Senaryo Yazarlığı Atölyesi'nin en yaşlı üyesi olan 77 yaşındaki emekli avukat Gürhan Gökbayrak, 53 yıllık meslek hayatındaki hatıralarını yazıya dökerek senaryolaştırmak istiyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından Soğanlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen Senaryo Yazarlığı Atölyesi'ne yaşlısından gencine Osmangazililerin ilgisi büyük oldu. 16 yaşından, 77 yaşına kadar her yaştan vatandaşın yer aldığı Senaryo Yazarlığı Atölyesi'ndeki derslerde, senaryo yazımı ile ilgili kavramlar, teknikler ve süreçler detaylı şekilde ele alınıyor. Senarist Derya Biçer tarafından verilen eğitimler ile katılımcılar, senaryo yazma tekniklerinden hikaye kurgusuna, karakter oluşturmadan sahne formatlarına, dizi senaryosundan film senaryosu yazmaya kadar başarılı bir senarist olmak için gereken tüm teorik ve pratik bilgiye sahip olabilecek.

"53 yıllık meslek hatıralarımı yazmak istiyorum"

Toplam 6 hafta sürecek olan Senaryo Yazarlığı Atölyesi'ne hiçbir bir dersi kaçırmadan devam devam eden 77 yaşındaki Gürhan Gökbayrak, azmi, çalışkanlığı ve idealistliği ile tüm kursiyerlere örnek oluyor. 19 Ocak 1971 yılında başladığı meslek hayatında 53 yılı geride bırakarak emeli olan Gürhan Gökbayrak'ın atölyeye katılma amacı ise meslek hayatındaki hatırlarını yazıya dökmek. Birkaç kez bunu başarabilmek adına çalışmalar yaptığını, ancak istediği gibi sonuçlanmadığını ifade eden Gökbayrak, "Bir avukat olarak hatıralarımı yazmak istiyorum. Bunu yapmak için birkaç teşebbüsüm oldu. Ancak sonuç istediğim gibi olmadı. Bir gün dolaşırken billboardlarda Osmangazi Belediyesi tarafından Senaryo Yazarlığı Atölyesi açılacağını gördüm. Hemen kaydımı yaptırdım. Gördüm ki kurstaki en yaşlı üye benim. Geçtiğimiz hafta hocamız bizlere bir ödev verdi. Bu ödevi yazarken, en yaşlı üye olduğuma da değindim. Derslerimiz hem öğretici hem de eğlenceli şekilde geçiyor. Eğitim bittikten sonra kısa bir süre tatil yaptıktan sonra hatıralarımı yazmaya başlayacağım. 53 yılın içine sığdığı uzun bir hikaye olacağına inanıyorum" dedi.

"Senaryo Yazarlığı Atölyesi bizim için büyük bir şans"

Senaryo Yazarlığı Atölyesi'nin en genç üyesi olan lise öğrencisi 16 yaşındaki Muhammet Ünsal'ın hayali ise konservatuvarda okumak. İlkokuldan bu yana tiyatro ile ilgilendiğini belirten Muhammet, "Şuanda da tiyatro eğitimlerime devam ediyorum. Hayalimde konservatuar okumak var. Senaryo yazarlı eğitimleri de bu hayalimi gerçekleştirme yolunda bana önemli katkı sağlayacaktır. Yazmış olduğum tiyatro metinlerimin yanı sıra sinema ve dizi senaryolarım var. Böyle bir eğitimin karşıma çıkmış olması benim için büyük şans oldu. Osmangazi Belediyesi tarafından Senaryo Yazarlığı Atölyesi açılacağını gördüğümde çok mutlu oldum. Bu fırsatı bizlere sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a ve tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"Senaryo yazarlığı popüler bir meslek olacak"

Senaryo Yazarlığı Atölyesi'ne beklentilerin üstünde bir talep olduğunu ifade eden Senarist Derya Biçer ise "En genç üyemiz 16, en yaşlı üyemiz ise 77 yaşında. Senaryo yazarlığına bu kadar ilginin olmasını iletişim çağında olmamıza bağlıyorum. Günümüzde dijital platformlar oldukça yaygınlaşırken, bütün dünya kanallarına da ulaşabilir olduk. Senaryo yazarlığı popüler bir meslek olacak. Çünkü insanın ve hikayenin bir sonu yok. Çağlar boyunca insanlar kendilerini hep yazarak anlatmışlar. Sinema devam ettiği sürece senaryo yazarlığı da devam edecektir" dedi.

Kaynak: İHA

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