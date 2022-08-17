Basıncı kontrol edilmeyen lastikler sıcak asfaltta tehlike oluşturuyor - Son Dakika
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Basıncı kontrol edilmeyen lastikler sıcak asfaltta tehlike oluşturuyor

17.08.2022 10:59
Basıncı kontrol edilmeyen lastikler sıcak asfaltta tehlike oluşturuyor

Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu şu günlerde araçları ile uzun yola çıkacak sürücüleri uyaran lastikçi Ali Curu, "Asfalt sıcaklığıyla birlikte düşük basınçlı plastiğin ısınma miktarı artar. Bu da lastiğin patlamasına veya yarılmasına sebep olabilir" dedi.

Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu şu günlerde araçları ile uzun yola çıkacak sürücüleri uyaran lastikçi Ali Curu, "Asfalt sıcaklığıyla birlikte düşük basınçlı plastiğin ısınma miktarı artar. Bu da lastiğin patlamasına veya yarılmasına sebep olabilir" dedi.

İçinde bulunduğumuz yaz aylarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle fazla ısınan asfaltlar, otomobil lastikleri için tehlike oluşturuyor. Araç lastiklerinin basınç kontrolünü yapmadan uzun yola çıkan sürücüler, kaza riskiyle karşı karşıya kalabiliyor. Normalinden fazla ısınan asfalt zemin, düşük veya yüksek basınçlı araç lastiklerinin patlama veya yarılma riskini artırıyor.

"Düşük basınçlı lastiklerin sıcak asfaltta patlama riski artıyor"

Eskişehir'de oto lastik işletmesi sorumlusu Ali Curu, vatandaşları özellikle yaz aylarında lastiklerin hava basıncını kontrol etmeden uzun yola çıkmamaları konusunda uyardı. Kullanım tarihi geçmiş olan lastiklerin de sıcak asfalt üzerinde büyük risk taşıdığını belirten Curu, şu ifadeleri kullandı:

"Yaz aylarında hava sıcaklıkları yüksek olduğu için şehirlerarası uzun yolculuklarda araç lastikleri en önemli olan ve dikkat edilmesi gereken hususlardan biri oluyor. Araç sürücülerinin lastikleri mutlaka kontrol etmesi gerekiyor. Lastiklerin kullanım tarihinin geçmemiş olmasına çok önemli etkiye sahip. Bir lastiğin raf ömrü bile beş yıldır. Beş yıldan sonra kauçuğun çatlama riski yükseliyor. Bu da risk teşkil ediyor. Sürücüler özellikle uzun yola çıkmadan önce mutlaka en yakın lastikçide kontrol yaptırmalıdır. Lastiklerin basınçlarının ve tarihinin kontrol edilmesi, iç ve dış yüzeyleri ile yanaklarının kontrol edilmesi gerekiyor. Bu kontroller yolculuğun daha güvenli hale gelmesini sağlar. Lastik basıncının fazla veya düşük olması da tehlike oluşturur. Asfalt sıcaklığıyla birlikte düşük basınçlı plastiğin ısınma miktarı artar. Bu da lastiğin patlamasına veya yarılmasına sebep olabilir." - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Basıncı kontrol edilmeyen lastikler sıcak asfaltta tehlike oluşturuyor - Son Dakika

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