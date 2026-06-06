Havran Halk Eğitimi Merkezi'nin Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Havran Halk Eğitimi Merkezi'nin Yıl Sonu Sergisi Açıldı

06.06.2026 01:37  Güncelleme: 03:04
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Balıkesir'in Havran ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisinde kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi.

HABER: Sefer Talay

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Havran ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Havran Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan yıl sonu sergisi açıldı. Sergide kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Havran Halk Eğitimi Merkezi bahçesinde düzenlenen açılış törenine Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, Belediye Başkanı Emin Ersoy, AK Parti İlçe Başkanı Sercan Şık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir, kurum amirleri, okul yöneticileri, öğretmenler, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Program, Havran Halk Eğitimi Merkezi Müdürü R. Erdinç Yaman'ın konuşmasıyla başladı. Konuşmanın ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesilerek sergi ziyarete açıldı.

Daha sonra protokol üyeleri ve davetliler stantları gezerek kurslarda hazırlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sergide kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el sanatları, giyim, ahşap, seramik ve çeşitli alanlardaki ürünler sergilendi.

Sergi alanında kurulan atölyelerde ise ziyaretçilere ürünlerin hazırlanış süreçleri uygulamalı olarak tanıtıldı.

Protokol üyeleri, serginin hazırlanmasında emeği geçen yönetici, öğretmen, usta öğretici, kursiyer ve personele teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Havran Halk Eğitimi Merkezi'nin Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika

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