Havran\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Havran ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler için Camikebir Camiinde Mevlid-i Şerif ve Hatim Duası okunarak namaz sonra lokma hayrı düzenlendi. Vatandaşlar lokma hayrına ve Mevlide ilgi gösterdi.

Daha sonra İlçe Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy ve İlçe protokülü şehitliği ziyaret ettiler. Şehitlikte Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. - BALIKESİR