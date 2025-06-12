Havuz Güvenliği İçin Elektrik Tesisatları Kontrol Edilmeli

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

EMO Samsun Şube Başkanı Adnan Korkmaz, havuzlardaki elektrik kaçağı önlemlerine ilişkin açıklama yaptı. Korkmaz, şunları kaydetti:

"Yaz aylarında, özellikle park ve bahçelerdeki süs havuzlarında, binaların havuzlarında veya yüzme havuzu bulunan tesislerde elektrik kaynaklı kazaların sayısı artış göstermektedir. Bu kazalar, çoğunlukla gerekli önlemlerin alınmaması ve elektrik tesisatlarının yeterince denetlenmemesi nedeniyle yaşanmakta, maalesef ölümlerle sonuçlanmaktadır. Son olarak, 6 Haziran 2025 Cuma günü evinin havuzunda meydana gelen motor arızasına bağlı olarak elektrik çarpması sonucu, geçmiş dönem Manisa Mimarlar Odası Temsilcimiz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

"Havuzlarda gerekli önlemler alınmadığı sürece vatandaşlarımızın hayatı tehlikededir"

Toplu yaşam alanlarında yer alan yüzme havuzları ile belediyelerin sorumluluğundaki süs havuzları, elektrik güvenliği açısından büyük risk taşımaktadır. Özellikle çocukların serinleme amacıyla kullandığı bu alanlarda, gerekli önlemler alınmadığı sürece vatandaşlarımızın hayatı tehlikededir. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) olarak yıllardır gerek yazılı gerekse görsel basında bu konuda uyarılar yapmaktayız. 31 Mayıs 2005 tarihinde, ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde hazırladığımız Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, aradan geçen 20 yıla rağmen hala yayımlanmamıştır. EMO olarak, 2025 yılı başlarında başlatılan yönetmelik revizyon çalışmalarında da görüşlerimizi yetkililerle paylaşarak, uluslararası standartlara uygun değişikliklerin yapılmasını savunmaktayız. Bu iyileştirmelerin yapılması artık ertelenemez bir zorunluluktur. Bu noktada, yerel yönetimlere ve yüzme havuzu bulunan site yöneticilerine büyük sorumluluk düşmektedir. Mevcut yönetmelikte havuzlara ilişkin açık detaylar yer almasa da, güvenlik önlemleri alınmalı, özel işletmelere de bu önlemler aldırılmalıdır. Elektriksel donanım ve cihazlar, kablolama sistemi, prizler, armatürler, ışıklandırma elemanları, havuz su pompası ve ısıtıcılar, havuzlara ait elektrik panoları uluslararası standartlara uygun, doğrudan ya da dolaylı temasa karşı korumalı biçimde monte edilmelidir. Belediyeler, TS HD 60364-7-702 standardına uygun olarak güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür. Gerekirse uzman kuruluşlardan teknik destek alınmalıdır."

"Havuzlarda elektrik tesisatları denetlenmiş olmalı"

Mevcut yetersiz düzenlemelerin yaz aylarında artan can kayıplarının başlıca nedenleri olduğuna dikkat çeken Korkmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde elektrik kaynaklı kazaların ve yangınların tekrarlanmaması için yönetmeliklerin hızla güncellenmesi ve uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir. Mevcut yetersiz düzenlemeler, yaz aylarında artan can kayıplarının başlıca nedenlerindendir. Bu nedenle yetkilileri uyarıyor; tüm havuzların acilen kontrol edilmesini, güvenlik önlemleri tamamlanmadan vatandaşların bu havuzlara yaklaşmasının engellenmesini öneriyoruz.

Su altındaki tüm elektrik tesisatları derhal denetlenmeli ve periyodik kontrol kapsamına alınmalıdır. Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi olarak, Samsun ve çevre illerdeki tüm havuzların elektrik tesisatlarının bir an önce kontrol edilmesi gerektiğini kamuoyuna hatırlatıyoruz. Vatandaşlarımız, havuzlarının tesisat kontrolleri için şubemize başvurmaları halinde, konuyla ilgili uzman mühendislerimiz görevlendirilecektir. Oda olarak üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmeye hazırız."