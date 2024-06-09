Havza Belediyesi YKS Adaylarına Hizmet Araçları Tahsis Etti

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Samsun'un Havza Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) boyunca hizmet araçlarını sınav adaylarına tahsis etti.

Havza Belediyesi tarafından, ilçede sınava giren adaylar için iki boyunca araç tahsis edildi. Havza Belediyesi hizmet araçları, iki gün sürecek YKS maratonu için sınav merkezlerine giden adayları sınav merkezlerine taşıdı. Havza Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ayrıca, zabıta ekipleri tarafından özellikle ilçe dışından gelen adaylara okul adreslerini bulmaları konusunda da yardımcı olundu. Öte yandan, Havza Belediyesi tarafında okul önlerinde öğrencilerin bekleyen ailelere su ikramında bulunuldu.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, adayların sınav merkezlerine geç kalmalarının önüne geçmek için uygulamaya başladıklarını belirterek, "Bu kapsamda sınava girecek adaylar için araçları seferber ettik. Öğrencilerimizi sınav merkezlerimize yetiştirmek için elimizden gelen her türlü gayreti göstermekteyiz. Ayrıca öğrencilerinin heyecanına ortak olan ve okul önlerinde öğrencilerini bekleyen ailelerimize de iki gün boyunca su ikramımız devam etti. Sınava giren tüm adaylarımıza başarılar dilerim" diye konuştu. - SAMSUN