Havza Kaymakamı Serin ve eşi, Yaşlılar Günü'nde yaşlıları evlerinde ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Havza Kaymakamı Serin ve eşi, Yaşlılar Günü'nde yaşlıları evlerinde ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Havza Kaymakamı Serin ve eşi, Yaşlılar Günü\'nde yaşlıları evlerinde ziyaret etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza Kaymakamı Samet Serin, Dünya Yaşlılar Günü'nde ilçedeki yaşlıları evlerinde ziyaret etti. Eşi Şefika Serin ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarıyla yapılan ziyaretlerde ihtiyaç ve talepler dinlendi; Serin devletin her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

Samsun'un Havza Kaymakamı Samet Serin, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ilçede yaşayan yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Samet Serin ve eşi Şefika Serin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü çalışanlarıyla birlikte ilçede ikamet eden yaşlı vatandaşları ziyaret ederek hal ve hatırlarını sordu.

Ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet eden Serin çifti, yaşlıların ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Kaymakam Serin, yaşlı vatandaşlara sağlık, huzur ve afiyet dileyerek devletin ve kurumların her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.

Havza Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise tüm yaşlı vatandaşların Dünya Yaşlılar Günü kutlanarak sağlık, huzur ve uzun ömür dileğinde bulunuldu.

Kaynak: İHA
Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma VakfıGüncelDünyaHavzaYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
TBMM’de yeni yasama yılı oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
Annesini öldürmekten yargılanan Tuğyan’ın mahkemedeki ilk sözleri: Düşerken ben görmedim Annesini öldürmekten yargılanan Tuğyan'ın mahkemedeki ilk sözleri: Düşerken ben görmedim
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi Vekillerle tek tek tokalaştı Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi! Vekillerle tek tek tokalaştı
18:31
Milli takım kampını terk eden Ronaldo’yu bekleyen büyük tehlike
Milli takım kampını terk eden Ronaldo'yu bekleyen büyük tehlike
18:26
YRP Milletvekili Doğan Bekin, istifasının perde arkasını anlattı
YRP Milletvekili Doğan Bekin, istifasının perde arkasını anlattı
18:04
AK Parti’de Fatma Betül Sayan Kaya’nın yerine yeni atama
AK Parti'de Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine yeni atama
17:46
Fenerbahçe’ye FIFA’dan beklenen müjdeli haber geldi
Fenerbahçe'ye FIFA'dan beklenen müjdeli haber geldi
17:08
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu 24 saatte ikinci zam
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu! 24 saatte ikinci zam
17:02
Hulusi Akar’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci sabote etmek isteyenler, ezilirsiniz
Hulusi Akar'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci sabote etmek isteyenler, ezilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 19:04:45. #7.12#
SON DAKİKA: Havza Kaymakamı Serin ve eşi, Yaşlılar Günü'nde yaşlıları evlerinde ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei