Hayat Boyu Öğrenme Kursunun Yılsonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Hayat Boyu Öğrenme Kursunun Yılsonu Sergisi Açıldı

Sındırgı Halk Eğitimi Merkezi, Adem ve Balmek işbirliği ile 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde çeşitli kurslara katılan kursiyerlerin meydana getirdikleri çeşitli çalışma ürünleri yılsonu sergisinde ziyaretçilere açıldı.

05.06.2024 10:02
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"Hayat Boyu Öğrenme" kursunun yılsonu sergisi açıldı

BALIKESİR - Sındırgı Halk Eğitimi Merkezi, Adem ve Balmek işbirliği ile 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde çeşitli kurslara katılan kursiyerlerin meydana getirdikleri çeşitli çalışma ürünleri yılsonu sergisinde ziyaretçilere açıldı.

Sındırgı Belediyesi katkılarıyla Kocahan bahçesinde gerçekleştirilen sergi de kadınların maharetli ellerinde şekillenen ürünlerin yanı sıra okçuluk vb. kurslara katılan öğrencilerin yetenekleri de sergilendi.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Adem ve Balmek işbirliği ile açılan 180 kursa 3 bin 123 kursiyer katıldı, 546 erkek, 952 si kadın olmak üzere bin 498 kursiyer sertifika almaya hak kazandı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Sındırgı Halk Eğitim müdürü Sebahattin Altıntaş "Sındırgı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ilçemizde hayat boyu öğrenme faaliyetlerini yürüten bir kurumdur. Çalışmalarımızı hayata mutlu bireyler hazırlamak için her zaman, her yerde, herkese eğitim vizyonu ile sürdürmekteyiz. 2023-2024 eğitim öğretim yılında açtığımız 180 kursa, 3 bin 123 kursiyer katılmış, 546 erkek, 952'si kadın kursiyer olmak üzere, toplam bin 498 vatandaşımız sertifika almaya hak kazanmıştır. Yıl içinde açılan kurslarda üretilen ürünlerin halkımızın beğenisine sunduğumuz sergimiz kursiyerlerimizde de heyecan oluşturdu. Sergimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum, mesleki ve teknik kursların yanında, sosyal, kültürel ve sanatsal kurslarımızla da vatandaşlarımızın yanında olduk. Bizlere her zaman destek olan ilçe kaymakamımız Didem Dinç Özay'a, belediye başkanımız Serkan Sak'a teşekkür ediyorum" dedi.

Devletin tüm kurumlarıyla vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirten İlçe Kaymakamı Didem Dinç Özay ise, "Hayat boyu öğrenme dediğimiz şey, aslında milli eğitim olarak 3 yaşında başlayıp, 80 - 90 yaşına kadar, kim neyi talep ediyorsa, hangi kursta kendini yetiştirmek, geliştirmek istiyorsa, Milli eğitim Bakanlığımızın öncülüğünde Halk Eğitim Merkezimiz vatandaşlarımızın taleplerini karşılama noktasında hakikaten büyük bir hassasiyetle çalışıyorlar. Burada da kadınlarımızın bin bir emekle yaptığı ürünler var. Halk eğitim merkezi kurslarımız kadınlarımız üzerinden gidiyor. Kadınlarımızın talepleri ile açılıyor. Bu da kadın istihdamına fayda sağlamak için önemli. Sadece istihdam anlamında da değil, bir kadının kendini geliştirmesi hiç bir şey yapmasa bile sosyal alanda var olması güzel. Gelecek dönemde de vatandaşlarımızın taleplerine göre kurslarımızı düzenlemeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Sergi açılışına İlçe Kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye Başkan vekili Kenan Gümüş, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Durak ve Muhammed Şahin, Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, Halk Eğitim Müdürü Sebahattin Altıntaş, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Ahmet Algın, daire amirleri, meclis üyeleri, kursiyer ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Özay stantları dolaşarak kadınları ayrı ayrı tebrik etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hayat Boyu Öğrenme Kursunun Yılsonu Sergisi Açıldı - Son Dakika

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