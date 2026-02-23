Hayır için dağıtılan tonlarca soğan bir saatte tükendi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde tır dolusu hayır soğanı vatandaşların yoğun ilgisi sonucu bir saatte tükendi.

Acarlar Mahallesi'nde hal esnafı Semih Andiç, vefat eden dedeleri ve tüm şehitler adına bir tır dolusu kuru soğanı, Cumhuriyet Meydanı'na getirilerek İncirliova Belediyesi'ne teslim etti. Yapılan anonsların ardından saat 10.00 sıralarında belediye ekipleri soğan dağıtımına başladı. Meydana gelen vatandaşlar, çuval ve poşetlerle kuru soğan alarak evlerinin yolunu tuttu. Bir tır dolusu soğan vatandaşların yoğun ilgisi sonucu bir saatte tükendi. Hayırdan faydalanan vatandaşlar, hem hayırsever esnaf Semih Andiç'e hem de İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya teşekkür etti. - AYDIN