Hayırsever vatandaşın yaptırdığı çeşmeden soğuk havalarda çorba, sıcak havalarda ise ayran akıyor - Son Dakika
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Hayırsever vatandaşın yaptırdığı çeşmeden soğuk havalarda çorba, sıcak havalarda ise ayran akıyor

04.06.2022 08:58
Hayırsever vatandaşın yaptırdığı çeşmeden soğuk havalarda çorba, sıcak havalarda ise ayran akıyor

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Işıkeli köyünde hayırsever bir vatandaşın yaptırdığı çeşmenin kurnasından çorba akıyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Işıkeli köyünde hayırsever bir vatandaşın yaptırdığı çeşmenin kurnasından çorba akıyor. Aynı zamanda sıcak havalarda ise çeşmeden ayran ve kızılcık hoşafı akacak.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Işıkeli köyünde hayırsever bir vatandaş ikram çeşmesi yaptırdı. İkram çeşmesinin kurnasından her Cuma akan sıcak çorba vatandaşların içini ısıtırken, havaların ısınmasıyla birlikte çeşmeden ayran ve kızılcık hoşafı akmaya başlayacak. İkram çeşmesi hakkında açıklamalarda bulunan Köy Muhtarı Emin Aktaş, yaptığı açıklamasında, "Köyümüzde 147 kişi yaşıyor. Köyümüz havadar, sefalı bir köy olup gelen misafir hiç eksik olmuyor. Köyümüze bir ikram çeşmesi yapmak için girişimlerde bulunmuştuk. Bir hayırsever ağabeyimiz ücretini ödedi. Biz de onun takipçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz. İkram çeşmemizin kurnasından çorba akıyor. Gelen konuklarımız camiden cuma saati çıktıktan sonra çorbasını alıyor. Bundan sonra köyümüzde her cuma ikramlarımız olacak. Biz burada sağ oldukça ikram çeşmemizden ikramlar akmaya devam edecek. Bundan sonra havalar sıcak olduğu için ayran, kızılcık hoşafı ikramımız olacak. İkram çeşmemizden şerbet, süt, ayran da akacak" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Çanakkale, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hayırsever vatandaşın yaptırdığı çeşmeden soğuk havalarda çorba, sıcak havalarda ise ayran akıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hayırsever vatandaşın yaptırdığı çeşmeden soğuk havalarda çorba, sıcak havalarda ise ayran akıyor - Son Dakika
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