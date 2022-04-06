Hayırsever vatandaşlar'dan KYK öğrencileri iftar yemeği - Son Dakika
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Hayırsever vatandaşlar'dan KYK öğrencileri iftar yemeği

06.04.2022 17:10
Hayırsever vatandaşlar'dan KYK öğrencileri iftar yemeği

Sungurlu İlçe Müftülüğü tarafından, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrencilerine iftar yemeği verildi.

Sungurlu İlçe Müftülüğü tarafından, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrencilerine iftar yemeği verildi.

İlçe Müftülüğü, Kredi Yurtlar Kurumu Manevi danışmanı M. Fatih Yılmaz ile Ulu Cami görevlileri Hüseyin Marazoğlu ve İsmail Onat'ın koordinesinde ramazan ayı münasebeti ile Ulu cami bahçesinde, kredi yurtlar kurumu öğrencilerine hayırsever vatandaşlarının katkılarıyla iftar yemeyi verildi.

İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, iftardan önce gençlerle kısa bir hasbihal etti. - ÇORUM

Hayırsever vatandaşlar'dan KYK öğrencileri iftar yemeği

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Kredi Yurtlar Kurumu, iftar yemeği, Sungurlu, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hayırsever vatandaşlar'dan KYK öğrencileri iftar yemeği - Son Dakika


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