Hayırseverler İde Şirin\'in Yüzünü Güldürdü

Hatay'da 2 buzağısı ve 1 ineği telef olan İde Şirin'e Şanlıurfalı hayırseverler tarafından inek ve maddi destek sağlandı. Kamyonetle getirilen ineğini mutluluk gözyaşlarıyla karşılayan Şirin, 10 yaşındaki çocuğun kumbarasını kendisine göndermesiniyse "Kumbarayı görünce ağlıyorum, 10 yaşındaki çocuğun bunu düşünmesi beni duygulandırıyor" sözleriyle anlattı.

Reyhanlı ilçesi Kumtepe Mahallesi'nde yaşayan 50 yaşındaki Şirin İde, ablası ve halasıyla birlikte yaşamını sürdürüyor. Hiç evlenmeyen Şirin, beslediği inekleri ve buzağılarıyla günlerini geçiriyor. Depremde 2 hayvanı telef olan Şirin'in geçtiğimiz aylarda 2 buzağısı hastalanarak telef olurken, ineği de sulama kanalına düşerek telef oldu. Beslediği hayvanların sütlerini satarak geçimini sağlayan Şirin'e telef olan ineğinden geriye buzağısı kaldı. Maddi olanakları yetersiz olan ve tek geçim kaynağı süt veren 2 ineği olan Şirin'e yardım eli Şanlıurfa'dan uzandı. Hayırseverler tarafından inek, saman, yem, 10 bin TL para, çeyrek altın ve 10 yaşındaki çocuğun kumbarası Şirin'e hediye edildi. Yapılan iyilikten dolayı mutluluk gözyaşları döken Şirin, " 10 yaşındaki kızımız beni düşünmüş, rabbim iyilik yapanlardan razı olsun" dedi.

Yaşananları anlatan İde Şirin, "10 yaşındaki kızımız beni düşünmüş, Rabbim iyilik yapanlardan razı olsun. İneği getirmişler hemde yem ve samanı getirmişler. Çok güzel bir inek, düşünmeleri yeter. Kumbarayı görünce ağlıyorum, 10 yaşındaki çocuğun bunu düşünmesi beni duygulandırıyor" dedi.

Yaptıkları iyiliğin herkese örnek olmasını isteyen Hasan Olca; "Şanlıurfa Birecik'ten geldim. Benim 10 yaşında kızım teyzemizin ineği telef olduktan sonra çekilen videoyu izlemiş ve bana kumbarasındaki harçlıklarını gönderdi. Teyzemize hediye inek getirdik, yanında karnını doyurmak için yem ve samanda getirdik. Zengin fakire versin, yaptığımız inşallah örnek olsun. Teyzemizin görüntülerini izledikten sonra 2 saat ağladık, kalktık oradan buraya geldik" dedi.

Gerekli araştırmaları yaptıktan sonra Şirin'ye yardım ettiklerini ifade eden Hulisi Yurttaş, "Bizim amacımız yardıma gerçekten ihtiyacı olan yardım etmek. İnsanları da bu tür olaylara karşı duyarlılığa davet ediyorum. Çoğu kişinin parası var ama vicdanı yok. İnsanlık öldü, dönüyor ama bizim için insanlık ölmedi. Teyzemizi araştırıp, yardımımızı getirdik" dedi.