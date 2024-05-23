Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Cimcime Sultan Kaplıcası\'nı yıl sonunda bitirmeyi hedefliyor

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Ankara'nın Haymana ilçesinde 'Gülümse Haymana' sloganıyla çalışmalara başlayan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, inşaatı devam eden Cimcime Sultan Kaplıcası'nı yıl sonunda bitirmeyi hedeflediklerini ve termal turizmde Haymana'yı hak ettiği değere kavuşturacaklarını söyledi.

Haymana'nın turizm potansiyelini harekete geçirmek için çalışmaların başladığını belirten Belediye Başkanı Levent Koç, dünyanın en şifalı kaplıca suyuna sahip olan ilçenin bu doğal zenginliklerini daha geniş kitlelere tanıtmak için çeşitli projelerin hayata geçirileceğini ifade etti. Dünyanın en iyi termal suyuna sahip olduklarını ifade eden Başkan Koç, var olan bu potansiyeli en iyi şekilde kullanacaklarını belirterek, "Haymana kaplıcası dünyanın en iyi termal suyu. Bu bilimsel olarak da tescillenmiş. Elimizde işlenmeye hazır muhteşem bir değer var. Biz projelerimizle bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirip Haymana'yı hem yurt içinde hem de yurt dışında turizmde hak ettiği noktaya ulaştıracağız. Bunun ilk adımı da yıl sonunda bitirmeyi hedeflediğimiz yeni kaplıca tesisimiz. İnşaatın tamamlanmasıyla birlikte hem Haymana hem de Ankara modern bir kaplıca tesisine kavuşmuş olacak. Neden Ankara diyorum? Çünkü bizim ilk hedefimiz yanı başımızdaki Ankaralı hemşehrilerimizi Haymana'ya getirmek. Zamanla tüm Türkiye ve dünyanın her yerinden misafirlerimizi ağırlayacağız" dedi. - ANKARA