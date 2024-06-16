Hayvan pazarı çarşıya taşındı: Sıkı pazarlıklar başladı - Son Dakika
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Yerel

Hayvan pazarı çarşıya taşındı: Sıkı pazarlıklar başladı

Iğdır'da bayrama son gün kala geleneksel hayvan pazarı şehir merkezindeki çarşı alanına taşındı. Çiftçiler ve alıcılar, geniş bir yelpazede sunulan hayvanlar üzerinde sıkı pazarlıklar yapmaya başladılar. Alıcılar hayvanların cins, yaş ve sağlık durumunu inceleyerek kararlarını verirken, satıcılar da en iyi fiyatı elde etmek için çaba gösterdi. Ancak alıcılar fiyatların yüksek olmasından yakınırken üreticiler de satış yapamamaktan şikayetçi oldu.

16.06.2024 02:49
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Hayvan pazarı çarşıya taşındı: Sıkı pazarlıklar başladı

IĞDIR - Bayrama son gün kala geleneksel hayvan pazarı şehir merkezindeki çarşı alanına taşındı. Sabahın erken saatlerinden itibaren çiftçiler ve alıcılar, geniş bir yelpazede sunulan hayvanlar üzerinde sıkı pazarlıklar yapmaya başladılar.

Iğdır'da bayrama son gün kala hayvan pazarı geniş alanlar yerine şehir merkezine yakın yerde kuruldu. Bu durum, alıcıların ve satıcıların alana kolay erişimini sağlarken, şehir yaşamının hareketliliğine de renk kattı. Pazara gelenler, kurbanlık hayvan seçiminde titiz davranırken, satıcılar da en iyi fiyatı elde etmek için çaba gösterdiler. Küçükbaş hayvanın revaçta olduğu alanda alıcılar, hayvanın cinsi, yaşı ve genel sağlık durumunu inceleyerek kararlarını verirken, satıcılar da hayvanların bakım ve beslenme özelliklerini öne çıkararak müşterilerini ikna etmeye çalıştılar. Pazarda alıcılar fiyatların yüksek olmasından yakınırken üreticiler de satış yapamamaktan yakındı. Pazara hayvan getirip satan satıcılardan Yılmaz Arga; "Satışlarımız iyi değil. Piyasada bir bayram havası yok. Adlığımı hayvanların çoğu elimizde kaldı. Fiyat 9 bin ile 13 bin arasında değişiyor" dedi.

Kaynak: İHA

Iğdır, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hayvan pazarı çarşıya taşındı: Sıkı pazarlıklar başladı - Son Dakika

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