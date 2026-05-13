Hayvancılıkta Başarı İçin Konfor

13.05.2026 09:13
Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte, hayvancılıkta stresin azaltılması vurgulandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Çilimli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tolga Altaş, hayvancılıkta başarının temel formülünün, stresi azaltıp konforu artırmak olduğunu söyledi.

Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü iş birliğiyle düzenlenen ve bilimle toplumu buluşturan Bilim Kafe etkinliğinde, bu kez hayvancılık konusu ele alındı. Çilimli ilçesinde süt çiftliğinde gerçekleştirilen etkinliğe bölgede hayvancılık alanında faaliyet gösteren kadın yetiştiriciler ve öğrenciler katıldı.

"Günlük yaşama dokunuyoruz"

Düzce Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğretim Görevlisi Duygu Özdemir Cömert, "Bilim Kafe buluşmalarımızda, bilimi yalnızca akademik ortamlarla sınırlı bırakmadan, toplumun her kesimiyle bir araya getirmeyi, günlük yaşamımıza dokunan konuları uzman isimlerle birlikte konuşmayı amaçlıyoruz. Bugün de hayvancılığın geleceği açısından büyük önem taşıyan 'Buzağılar' konusunu ele alacağız. Sağlıklı nesillerin yetişmesi, sürdürülebilir üretim ve hayvancılığın gelişimi açısından bu konu hepimiz için oldukça kıymetli" şeklinde konuştu.

Stresi azaltıp konforu arttırmak

Bilim Kafe etkinliğinde Düzce Üniversitesi Çilimli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tolga Altaş, "Hayvancılığın Geleceği Buzağılar" başlıklı sunumuyla halkla bir araya geldi. Altaş, sunumunda buzağı kayıplarının sadece bireysel işletmeleri değil, doğrudan milli ekonomiyi etkilediğini belirtti. Türkiye'deki buzağı ölüm oranlarını düşürmenin dışa bağımlılığı azaltacağını ifade eden Altaş, sağlığın henüz doğum öncesinde başladığına dikkat çekti. Annenin gebeliğinin son iki ayındaki kuru dönem bakımından, doğum sonrası ilk müdahale ve ağız sütü kullanımına kadar pek çok teknik detayı paylaşan Altaş, hayvancılıkta başarının temel formülünün, stresi azaltıp konforu artırmak olduğunu vurguladı.

"Aniden değil alıştıra alıştıra"

Etkinliğin son bölümünde buzağıların gelişim sürecindeki en hassas dönemlerden biri olan sütten kesme aşamasına değinen Altaş, bu sürecin aniden değil, alıştıra alıştıra yapılması gerektiğini sözlerine ekledi. Buzağıların 60. günden itibaren yavaş yavaş sütten kesilebileceğini ancak burada temel kriterin hayvanın katı yem yeme kapasitesi olduğunu ifade eden Altaş, bir buzağının sütten kesilmesi için günde en az 1 kilogram başlangıç yemi tüketebilir duruma gelmesi gerektiğini, aksi takdirde hayvanın sütten kesilse bile ciddi bir stres ve gelişim geriliği yaşayacağını önemle hatırlattı.

Program, teşekkür belgesi takdimi, buzağı başlangıç yemi ve bakım uygulamalarının yerinde gösterilmesiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

