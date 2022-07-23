2 atlı sırra kadem bastı! Hayvanları çalmaya gelen hırsızlar kendilerine direnen çobanı katletti

Vahim saldırı, gece 01.00 sıralarında Akyaka ilçesi Hacıpiri köyünde meydana geldi.

OĞLUNUN YANINDAN AYRILDIKTAN SONRA SİLAH SESİ DUYDU

Ailesi ile çobanlığa giden Mücahid İşge gece saatlerinde babası Musa İşge ile büyükbaş hayvan otlatıyordu. Baba Musa İşge oğlunun yanına gelip oturduktan sonra ayrı otlattığı sürünün önüne gitti. Oğlundan biraz uzaklaşan baba İşge silah sesi duydu. Sesin oğlunun bulunduğu yerden geldiğini gören baba koşarak gitti. Olay yerine giden baba oğlunun yerde hareketsiz yattığını gördü. Musa İşge hemen komşu köylere haber verdi. Olay yerine çağrılan sağlık görevlileri Mücahid İşge'nin vefat ettiğini tespit etti. İşge'nin cenazesi, otopsi için Kars'a götürüldü. Otopsi sonrası İsge'nin cenazesi ailesi ve akrabası tarafından Iğdır'a getirilerek Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

2 ATLI HIRSIZ SALDIRI SONRASI KAÇTI

Baba Musa İşge'nin hayvanları çalmak için geldiklerini, oğlu karşı çıktığı zamanda silahla öldürdüğünü ve iki atlının olay yerinden hızla uzaklaştığını söylediği öğrenildi.

Olay yerinde güvenlik güçleri 7 boş kovan bulurken Mücahit İşge'ye sadece bir kurşunun alnından isabet ettiği ve hayatını kaybettiği öğrenildi.