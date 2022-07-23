2 atlı sırra kadem bastı! Hayvanları çalmaya gelen hırsızlar kendilerine direnen çobanı katletti - Son Dakika
Üye Girişi

2 atlı sırra kadem bastı! Hayvanları çalmaya gelen hırsızlar kendilerine direnen çobanı katletti

23.07.2022 19:17
2 atlı sırra kadem bastı! Hayvanları çalmaya gelen hırsızlar kendilerine direnen çobanı katletti

Kars'ın Akyaka ilçesinde hayvanları çalmaya gelen hırsızlar tarafından öldürülen Mücahit İşge gözyaşları ile toprağa verildi. Baba Musa İşge, hayvanları çalmak için geldiklerini, oğlu karşı çıktığı zamanda silahla öldürdüğünü ve iki atlının olay yerinden hızla uzaklaştığını söyledi.

Vahim saldırı, gece 01.00 sıralarında Akyaka ilçesi Hacıpiri köyünde meydana geldi.

OĞLUNUN YANINDAN AYRILDIKTAN SONRA SİLAH SESİ DUYDU

Ailesi ile çobanlığa giden Mücahid İşge gece saatlerinde babası Musa İşge ile büyükbaş hayvan otlatıyordu. Baba Musa İşge oğlunun yanına gelip oturduktan sonra ayrı otlattığı sürünün önüne gitti. Oğlundan biraz uzaklaşan baba İşge silah sesi duydu. Sesin oğlunun bulunduğu yerden geldiğini gören baba koşarak gitti. Olay yerine giden baba oğlunun yerde hareketsiz yattığını gördü. Musa İşge hemen komşu köylere haber verdi. Olay yerine çağrılan sağlık görevlileri Mücahid İşge'nin vefat ettiğini tespit etti. İşge'nin cenazesi, otopsi için Kars'a götürüldü. Otopsi sonrası İsge'nin cenazesi ailesi ve akrabası tarafından Iğdır'a getirilerek Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

2 ATLI HIRSIZ SALDIRI SONRASI KAÇTI

Baba Musa İşge'nin hayvanları çalmak için geldiklerini, oğlu karşı çıktığı zamanda silahla öldürdüğünü ve iki atlının olay yerinden hızla uzaklaştığını söylediği öğrenildi.

Olay yerinde güvenlik güçleri 7 boş kovan bulurken Mücahit İşge'ye sadece bir kurşunun alnından isabet ettiği ve hayatını kaybettiği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Kars'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Kars'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Ağrı Dağı Milli Parkı yosun tutmaya başladı Ağrı Dağı Milli Parkı yosun tutmaya başladı
Kaynak: İHA

Iğdır, Baba, Kars, 3. Sayfa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel 2 atlı sırra kadem bastı! Hayvanları çalmaya gelen hırsızlar kendilerine direnen çobanı katletti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çeken pankart: 7 düvel 7'li masa sana vız gelir büyük usta
19:17 2 atlı sırra kadem bastı! Hayvanları çalmaya gelen hırsızlar kendilerine direnen çobanı katletti
19:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren temel atma töreninde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu ti'ye aldı: Onlar yapsa yapsa sökülen musluğu takarlar
18:43 NATO'ya girmek için Türkiye'ye yalvarıyordu! İsveç sokaklarına çıkan terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı
17:57 İktidarı ve altılı masayı yerden yere vuran Fatih Erbakan: Bu iş Milli Görüş ile çözülür
17:48 Yeni salgın! DSÖ, şu ana kadar 5 ölüme neden olan maymun çiçeği için küresel acil durum ilan etti
17:42 2023 için büyük mücadele! AK Parti İstanbul'da "Yüz yüze 100 Gün Projesi" başlattı
17:21 Petrol üretiminde 8. sırada! Rusya doğal gazı kesince Avrupa Birliği Afrika'ya yöneldi
17:14 İşçilerin açtığı pankart jestine karşılık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben sizin gadalarınızı alırım
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlardan sabretmelerini istedi: Yılbaşında asgari ücrete gerekeni yine yapacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 20:06:54. #1.12#
SON DAKİKA: 2 atlı sırra kadem bastı! Hayvanları çalmaya gelen hırsızlar kendilerine direnen çobanı katletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement