Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şimşek\'e dönük iddiaları kınadı ve yasal haklarını kullanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Bakan Mehmet Şimşek'in, daha önce görev yaptığı Merrill Lynch Bankası üzerinden zorlama bir algı oluşturulmaya çalışıldığı belirtilerek, ortaya atılan iddialara ilişkin tüm yasal hakların kullanılacağı duyuruldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in, yaklaşık 20 yıl önce görev yaptığı Merrill Lynch Bankası üzerinden zorlama bir algı oluşturulmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu çabalar yakışıksız ve dayanaktan yoksundur. Bakanımızın, yıllar önce çalışıp ayrıldığı bir kurum üzerinden asılsız iddialarla töhmet altında bırakılma gayretleri kabul edilemez. Bu tür gerçeğe aykırı ilişkilendirmeleri kınıyor, söz konusu yayınlara ve ithamlara karşı tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz" ifadelerine yer verildi.