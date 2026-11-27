UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde oynadığı karşılaşmanın ardından yurda dönen Beşiktaş kafilesi, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından su takı ile karşılandı.

Dün akşam oynanan müsabaka sırasında siyah-beyazlı taraftarların açtığı Filistin'e destek pankartının ardından Gürcistan polisinin tribünlere yönelik sert müdahalesi üzerine, Beşiktaş camiasına destek amacıyla havalimanında özel bir karşılama organize edildi.

Birlik ve dayanışma mesajı verildi

Batum'dan havalanan siyah-beyazlı kafileyi taşıyan uçak, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na inişinin ardından, HEAŞ'a bağlı ARFF ekipleri tarafından apronda oluşturulan su takının altından geçerek park pozisyonuna yanaştı.

HEAŞ tarafından gerçekleştirilen bu karşılama ile hem deplasman dönüşü kafileye "hoş geldiniz" denildi hem de takım ayrımı gözetmeksizin tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu bu süreçte güçlü bir birlik ve dayanışma mesajı verildi.