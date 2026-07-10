Hekimhan'da TOKİ İnşaatında İnsan Kemikleri Bulundu - Son Dakika
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Hekimhan'da TOKİ İnşaatında İnsan Kemikleri Bulundu

10.07.2026 16:47
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde TOKİ konutları temel kazısında insan kemikleri bulundu, inceleme sürüyor.

(MALATYA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde TOKİ konutlarının temel kazısı sırasında insana ait olduğu değerlendirilen kemik ve kafatası parçaları bulundu. İlk incelemede buluntuların iki kişiye ait olabileceği değerlendirilirken, kemikler Adli Tıp Kurumu'nda incelenecek.

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi Alholar mevkisinde, TOKİ tarafından yapımı sürdürülen toplu konut inşaatının temel kazısı sırasında insana ait olduğu değerlendirilen kemik ve kafatası parçalarına rastlandı. Temel kazısını iş makinesiyle sürdüren çalışanlar, kemik parçalarını fark etmeleri üzerine durumu Hekimhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından bölgede inceleme yapıldı. Olay yerinde delil niteliği taşıyan kemik parçaları dikkatli şekilde toplanarak muhafaza altına alındı. İki kişiye ait olabileceği değerlendirilen buluntuların, kimlik tespiti ile ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili Hekimhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA

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