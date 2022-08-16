Helikopterden başka araçla ulaşım olmayan yaylaya motosikletleriyle çıktılar - Son Dakika
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Helikopterden başka araçla ulaşım olmayan yaylaya motosikletleriyle çıktılar

16.08.2022 10:45

Helikopterden başka araçla ulaşım olmayan yaylaya motosikletleriyle çıktılar Erzincan'da bir grup motosiklet tutkunu bir ilke imza atarak daha önce hiç gidilmemiş yaylaya motosikletleriyle gittiler.

Helikopterden başka araçla ulaşım olmayan yaylaya motosikletleriyle çıktılar

ERZİNCAN - Erzincan'da bir grup motosiklet tutkunu bir ilke imza atarak daha önce hiç gidilmemiş yaylaya motosikletleriyle gittiler. Yaylada ki vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "helikopter geldi zannettik" dediler.

Erzincan'da motosiklet tutkunu bir grup adrenalin dolu bir gün geçirdi. Günün ilk ışıklarıyla motosikletleriyle birlikte yola koyulan 4 kişilik ekip unutulmaz bir gün yaşadı. Erzincan Enduro Motor Grubu üyeleri, daha önce helikopter hariç hiçbir bir aracın gitmediği Munzur Dağları'nda ki kaynak sularından oluşan dere ve akarsularıyla, oksijen deposu olan temiz havası ve bitki örtüsüyle dikkat çeken Merk Yaylası'na doğru yola koyuldu. Yaklaşık 2 bin 500 rakımda bulunan yaylaya mevsimsel olarak giden ve hayvanlarını otlatan vatandaşlar bölgeye atlar ve eşeklerle giderken karşılarında motosikletleri görünce, "Helikopter bile gelmez buraya siz nasıl geldiniz" diyerek şaşkınlıklarını ifade ettiler.

"Siz nasıl gelebildiniz buraya? Ben helikopter geldi sandım" diyen yaylada ki kadın ise motosikletlilere çadırın içinde ayran ikram etti. İç ısıtan manzaraların yaşandığı yaylada hayvanlarını yaz aylarında otlatmaya çıkaran vatandaşlar davetsiz gelen motosikletli misafirlerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederken, motosiklet tutkunu ve aynı zamanda yaşananları anbean kask kamerasına kaydeden Canser Atila ise, "Ali Dağhan Emre, ben, 4 kişi yola koyulduk. Zorlu parkurda iki kişi geri döndü ama biz devam ettik. Yaylanın varlığından bu yana at ve eşeklerle ulaşım sağlayan yaylacılar hem sevindiler hem çok şaşırdılar. Merk yaylasında Zeynep teyzenin çadırına misafir olup ayranından içtik. Ardından yaylanın üstüne, kar sularıyla oluşan yeşil göle çıkıp oraya da motorla çıkan ilk kişiler olduk" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Helikopter, Erzincan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Helikopterden başka araçla ulaşım olmayan yaylaya motosikletleriyle çıktılar - Son Dakika

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