Hem zamandan hem maliyetten kazandıran projeler - Son Dakika
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Hem zamandan hem maliyetten kazandıran projeler

01.06.2022 10:47
Hem zamandan hem maliyetten kazandıran projeler

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri, mezuniyet projeleri çerçevesinde, şirket ve kurumların gerçek hayatta karşılaştıkları sorunların çözümü için pek çoğu hayata geçecek projelere imza attı.

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri, mezuniyet projeleri çerçevesinde, şirket ve kurumların gerçek hayatta karşılaştıkları sorunların çözümü için pek çoğu hayata geçecek projelere imza attı. Altısı desteklen projeler, işletmelere zamandan kazandırıp verimlilik sağlıyor ve tasarruf ettirerek maliyetleri de azaltıyor.

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri, yaklaşık 8 ay boyunca çalışarak Ege Bölgesindeki; Bosch Termoteknik, Opet Fuchs, ECA, TYH Tekstil, Valf Sanayi gibi ulusal ve uluslararası şirketlere, akademik ve şirket danışmanların da desteği ile mevcut sorunların çözümüne yönelik hayata geçirilecek projeler hazırladı. Öğrenciler, hazırladıkları projelerle işletmelere yüzde 50'ye varan oranlarla zamandan kazandırıp verimlilik sağlarken, çeşitli oranlarda da tasarruf ettirerek maliyetleri önemli ölçüde azaltan çözümler sundu. Ders koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Adalet Öner, projelerle ilgili bilgi vererek, "Projelerin her biri, şirketlerde yaşanan gerçek bir problemi ele aldı. Öğrencilerimiz, bir akademik danışman, bir araştırma görevlisi ve birlikte çalışılan kuruluştan bir şirket danışmanı ile çalışma fırsatı buldu. Yürütülen projelerin şirketlere fayda sağladığını, öğrencilerimizin de yeteneklerini ve bilgi birikimi arttığını ve asıl önemlisi iş dünyası konusunda tecrübe kazandırdığını görüyoruz" dedi.

Altı proje destek aldı

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özgür Toy, üniversite ve sanayi iş birliğine büyük önem verdiklerini belirterek, "Öğrencilerimiz daha okurken mezun olduktan sonra çalışacakları ortamı tanıma fırsatı bulurken sanayi kuruluşları da ortaya çıkan projeler sayesinde verimlilik, tasarruf ve maliyet azaltma konusunda büyük kazanımlar elde ediyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalarda hem öğrencilere hem de proje ortağı şirket ve kurumlara büyük değer kattığı gözlenen bu süreç içinde, 2021-2022 akademik yılında da bölgedeki saygın şirketlerde 10 proje hayata geçirildi. Bu projelerden altı tanesi desteklenmeye layık görüldü" diye konuştu.

Öğrencilerin hazırladıkları projeler, "Bitirme Projeleri Fuarı ve Yarışması" çerçevesinde görücüye çıktı. Selçuk Yaşar Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte projeler, akademisyenler ve sektör profesyonellerinden oluşan bağımsız jüri tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda; birinciliği Bosch Termoteknik ile gerçekleştirilen Prof. Dr. Levent Kandiller ve Araştırma Görevlisi Ege Duran danışmanlığında yürütülen Çoklu Hatlar İçin Yetkinlik Bazlı İnsan Kaynağı Çizelgeleme Karar Destek Sistemi projesi kazandı. TYH Uluslararası Tekstil A.Ş. ile yapılan Dr. Öğretim Üyesi Önder Bulut ve Araştırma Görevlisi Berk Kaya danışmanlığında yapılan Hazır Giyim Sektörü Dikim Hatları İçin Benzetim Tabanlı Analiz ve Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi projesi ikinciliği, yine TYH ile gerçekleştirilen Dr. Öğretim Üyesi M. Ali Gökçe ve Araştırma Görevlisi Selen Akkaya danışmanlığındaki Konfeksiyon Üretiminde Yetkinlik Temelli Montaj Hattı Dengeleme Problemi ve Uygulaması projesi ise üçüncülüğü elde etti. - İZMİR

Hem zamandan hem maliyetten kazandıran projeler
Hem zamandan hem maliyetten kazandıran projeler
Hem zamandan hem maliyetten kazandıran projeler
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Kaynak: İHA

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