Hemşirelik Haftası'nda Anlamlı Etkinlik - Son Dakika
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Hemşirelik Haftası'nda Anlamlı Etkinlik

Hemşirelik Haftası\'nda Anlamlı Etkinlik

Zonguldak BEUN Hastanesi'nde, hemşirelerin emekleri için etkinlik düzenlendi. Rektör, hemşireliği övdü.

17.05.2025 13:34
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesinde, 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenlendi. İbni Sina Kampüsü BEUN Hastanesinde düzenlenen etkinlik, sağlık hizmetinin en önemli neferlerinden biri olan hemşirelerin emek ve özverilerine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi.

12 - 18 Mayıs Hemşirelik Haftası münasebetiyle gerçekleştirilen etkinliğe; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, BEUN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Burak Bahadır, akademik ve idari personel ile hemşireler katıldı.

Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, hemşirelik mesleğinin insan hayatı için taşıdığı büyük öneme dikkat çekerek sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

"Hemşirelik, yalnızca bir meslek değil; sabrın, fedakarlığın, merhametin ve insan sevgisinin vücut bulmuş halidir. Sağlık ordumuzun en önemli neferlerinden birini oluşturan hemşirelerimiz; hastalarla ilk teması kuran ve onlara her zaman şifa olmaya çalışan sağlık kahramanlarıdır. Pandemi süreci başta olmak üzere, her dönemde en ön saflarda yer alan hemşirelerimiz bizlerin baş tacıdır. Batı Karadeniz'in sağlık üssü olma payesini elinde bulunduran ve Üniversitemizin sağlık alanındaki gücünü ve vizyonunu temsil eden Hastanemizde, görev yapan hemşirelerimiz nitelikli sağlık hizmeti sunumu noktasında üstlendikleri sorumluluğun bilinciyle büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Onlara sadece Hemşirelik Haftası'nda değil, yılın her günü büyük bir minnettarlık duyuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Hastanemizde görev yapan çok kıymetli hemşirelerimiz olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında hizmet veren tüm saygıdeğer hemşirelerimizin 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası'nı canıgönülden kutluyor, kendilerine meslek hayatlarında başarı, kolaylık ve huzur; aileleriyle birlikte nice sağlıklı, mutlu yıllar diliyorum."

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası'nın önemine dair gerçekleştirdiği konuşmasının ardından hastanede görev yapan hemşirelerle bir süre sohbet etti. Etkinlik; ziyaret ve iyi niyet temennilerinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hemşirelik Haftası'nda Anlamlı Etkinlik - Son Dakika

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