Hentbol takımı namağlup şampiyon - Son Dakika
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Hentbol takımı namağlup şampiyon

24.05.2022 11:39
Hentbol takımı namağlup şampiyon

Atatürk Üniversitesi Hentbol Erkek Takımı, Üniversiteler Arası Süper Lig Hentbol Şampiyonasını namağlup tamamlayarak tarihinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Atatürk Üniversitesi Hentbol Erkek Takımı, Üniversiteler Arası Süper Lig Hentbol Şampiyonasını namağlup tamamlayarak tarihinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Vermiş olduğu kaliteli eğitimin yanında kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleriyle de öğrencilerin gelişimlerine katkı sunan Atatürk Üniversitesi, özellikle spor turnuvalarından elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

18-23 Mayıs 2022 tarihlerinde Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından İzmir'de düzenlenen Üniversiteler Arası Süper Lig Hentbol Şampiyonasına katılan Atatürk Üniversitesi, turnuvadan şampiyonlukla döndü. 6 takımın Süper Lig şampiyonluğu için yarıştığı turnuvayı yenilgisiz tamamlayan hentbol takımının bu başarısı üniversitede de sevinçle karşılandı. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, kazandığı madalya ve kupalarla TÜSF sıralamasında her yıl zirvede yer alan Atatürk Üniversitesinin bu yıl da aynı başarıyı göstereceğini ifade ederek daha şimdiden birçok turnuvadan birincilikle ayrıldıklarını ve yılı rekor sayıda madalyayla tamamlayacaklarına yürekten inandığını söyledi.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi hedefiyle bilimsel araştırmalara, akademik kalitenin yükseltilmesine ve sosyal aktivitelerin daha fazla yapılmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan Rektör Çomaklı: "Atılan adımlar ve yapılan yatırımlar neticesinde üniversitede bu bağlamda spora ve spor yapan öğrencilere de ciddi bir desteğin ortaya çıktığını belirtmek istiyorum. Bunun karşılığını da elde edilen başarılarla aldığımızı görmekten ayrıca mutluluk duyuyoruz. Bu düşüncelerle, turnuvayı yenilgisiz tamamlayarak bizleri gururlandıran öğrencilerimizi ve antrenörlerini tebrik ediyor eğitim ve spor hayatlarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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