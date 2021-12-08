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Her okula bir sokak köpeği projesi 25 okula ulaştı - Son Dakika

Her okula bir sokak köpeği projesi 25 okula ulaştı

08.12.2021 13:53

Her okula bir sokak köpeği projesi 25 okula ulaştı Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kısa süre önce başlattığı "Minik Kalpler Can Dostlarımız İçin Atıyor" projesi kapsamında bugüne kadar 25 okula köpek kulübesi ile bakımını üstlenecekleri can dostları teslim edildi.

Her okula bir sokak köpeği projesi 25 okula ulaştı

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kısa süre önce başlattığı "Minik Kalpler Can Dostlarımız İçin Atıyor" projesi kapsamında bugüne kadar 25 okula köpek kulübesi ile bakımını üstlenecekleri can dostları teslim edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde imzalanan "Minik Kalpler Can Dostlarımız İçin Atıyor" projesi tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında toplam 67 gönüllü okula köpek kulübesi ile bakımını üstlenecekleri can dostları teslimi hedeflenirken şimdiye dek 25 okula can dostları teslim edildi. Proje ile okullara teslim edilen can dostların rutin sağlık kontrollerinin Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nda görevli veterinerlerce gerçekleştirileceği, gerekli aşı, bakım ve mama ihtiyacının yine Denizli Büyükşehir Belediyesince karşılanacağı ifade edildi.

Başkan Zolan'dan sahiplenme çağrısı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, proje ile özellikle çocukların küçük yaşlardan itibaren hayvan sevgisi ile büyümesine büyük katkı koyduklarını söyledi. Çocukların sorumluluk içerisinde can dostları ile iletişim kurmalarının kendilerini oldukça mutlu ettiğini ifade eden Başkan Osman Zolan, "Can dostlarımız yeni sıcak yuvalarında çocuklarımızla birlikte büyüyor. Uyumlu ve dost canlısı olan bu canlar hepimizin. Onları korumayı, bakımlarını ve tedavilerini her daim sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. Hemşehrilerine sokak hayvanlarını sahiplendirme çağrısında da bulunan Başkan Osman Zolan "Tüm hemşehrilerimi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'na ziyarete ve orada yaşayan diğer dostlarımızı da sahiplenmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Her okula bir sokak köpeği projesi 25 okula ulaştı
Her okula bir sokak köpeği projesi 25 okula ulaştı
Her okula bir sokak köpeği projesi 25 okula ulaştı
Her okula bir sokak köpeği projesi 25 okula ulaştı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, DOST Partisi, Denizli, Köpek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Her okula bir sokak köpeği projesi 25 okula ulaştı - Son Dakika


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