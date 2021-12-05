Heyecan dolu macera parkuru nefesleri kesmeye hazır - Son Dakika

Heyecan dolu macera parkuru nefesleri kesmeye hazır

UŞAK - 77 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en büyük ikinci kanyonuna ev sahipliği yapan Ulubey, hizmete girecek olan macera parkıyla adrenalin ve maceranın da yeni adresi oldu.

77 kilometrelik uzunluğuyla, dünyadaki en büyük ikinci kanyonuna ev sahipliği yapan Uşak'ta Ulubey İlçesi, Zafer Kalkınma Ajansı ve Ulubey Belediyesi ortaklığında hayata geçirilen Macera Parkı'yla da adrenalin ve heyecanın da yeni adresi olmayı planlıyor. 60 bin metrekarelik çamlık mesire alanına kurulan macera parkı içerisinde; 220 metre uzunluğundaki zipline parkuru, 13 metrelik dev salıncak, profesyonel tırmanma duvarı ve atlama kulelerini bulunduruyor.

Başkan Koçlu herkesi heyecana davet etti

Bu büyük yatırımın şehre kazandırılmasına öncülük eden Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu, gençlerle birlikte düzenledikleri bisiklet turunun ardından Ulubey Kanyonu'na giderek Macera Parkı'nı ziyaret etti. Ulubey Kanyonu sene boyunca yerli ve yabancı birçok turisti ağırladığını belirten Koçlu; macera parkının açılmasıyla birlikte bu sayıda ciddi bir artış beklediklerini ifade etti. Özellikle gençlerin ve çocukların bu tip eğlence alanlarına ilgi gösterdiğini, bu yüzden bu güzel hizmeti şehre kazandırmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Koçlu; adrenalini seven ve ekstrem sporlara ilgi duyan herkesi muhteşem bir deneyim için macera parka davet etti.

Gençler Parkta Doyasıya Eğlendi

Başkan Koçlu ile birlikte parka gelen gençler ve çocuklar her bir parkurda ayrı ayrı doyasıya eğlendi. Özellikle kanyon üzerinde bulunan zipline parkurunda büyük heyecan yaşayan gençler, kanyonun iki ucunda bulunan kulelerden çelik halatlar eşliğinde karşıya geçmenin heyecanını tattı. Nefes kesen yükseklikteki dev salıncağa binen ve atlama kulelerinde eğlenen gençler, adrenalin dolu tüm parkurları keyifle gezdi. Özellikle Başkan Koçlu'ya ve macera parkının kurulmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini sunan gençler, böyle büyük bir yatırımın Uşak'ta ve Ulubey'de bulunmasından dolayı büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade etti.